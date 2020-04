Salvati Copiii a echipat de urgenta 17 unitati medicale si a asigurat protectie pentru 2.700 de cadre medicale

stefania.mircea@salvaticopiii.ro

Organizatia a activat mecanismul de urgenta pentru echiparea a peste 50 de spitale din Romania, iar 17 dintre acestea au primit deja echipamente si aparatura performanta, in valoare de 400.000 Euro. Peste 2.700 de cadre medicale din sistemul sanitar au fost, astfel, sprijinite in lupta contra pandemiei.In data de 17 martie a fost creat Fondul de urgenta pentru echiparea spitalelor, astfel incat acestea sa poata gestiona cazurile de Covid-19 si pentru protejarea medicilor si pacientilor.Salvati Copiii a asigurat 59.839 de echipamente si materiale medicale indispensabile pentru 17 unitati medicale si de ingrijire pacienti din 10 judete - Brasov, Arad, Alba, Salaj, Galati, Vrancea, Suceava, Sibiu, Caras-Severin, Botosani - si Bucuresti, dupa cum urmeaza:- 14.04.2020 - Spitalul de Copii Brasov: un ventilator de suport respirator, un aparat de dezinfectare cu 50 l de dezinfectant, echipamente de protectie: 1.000 de manusi, 500 de botosi, 500 de bonete, 200 de masti, 50 de viziere, 25 l dezinfectanti de nivel inalt pentru suprafete/instrumentar medical/aeromicroflora, 25 de ochelari de protectie, 160 de halate impermeabile, 200 de botosi tip cizma, 100 de halate tip vizitator;- 14.04.2020 - Spitalul Clinic de Urgenta Arad: 2.000 de masti, 100 de viziere, 6.000 de manusi, 300 de combinezoane, 3.000 de botosi, 3.000 de bonete, 100 l dezinfectanti de nivel inalt pentru suprafete/instrumentar medical/aeromicroflora;- 11.04.2020 - Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni", Bucuresti:repararea a 10 aparate de ventilatie Drager necesare sectiei de Anestezie Terapie Intensiva;- 09.04.2020 - Spitalul Municipal Sebes, Alba: un incubator de transport si echipamente de protectie pentru medici: 2.500 de manusi, 2.000 de bonete, 200 de botosi, 130 de combinezoane, 400 de masti, 100 de viziere, 25 l dezinfectanti de nivel inalt pentru suprafete/instrumentar medical/aeromicroflora;- 09.04.2020 - Spitalul de Urgenta Zalau, Salaj: doua injectomate, kituri de ventilatie si echipamente de protectie: 2.500 de manusi, 2.000 de botosi, 2.000 de bonete, 130 de combinezoane, 400 de masti, 100 de viziere, 25 l dezinfectanti de nivel inalt pentru suprafete/instrumentar medical/aeromicroflora;- 09.04.2020 -HOSPICE Casa Sperantei, Bucuresti: echipamente de protectie - 2.000 de manusi, 1.000 de botosi, 1.000 de bonete, 500 de combinezoane, 2.500 de masti, 100 de viziere, 50 de ochelari de protectie;- 08.04.2020 - Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Aristide Serfioti" Galati: 3.000 de masti;- 08.04.2020 - Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani, Vrancea: 2.000 de masti;- 01.04.2020 -Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava: 1 ventilator de suport respirator, 4 injectomate si echipamente de protectie: 4.400 de manusi, 2.000 de masti, 600 de viziere, 300 de combinezoane, 3.300 de bonete, 3.300 de botosi, 40 de ochelari de protectie, 100 de buc. sort de protectie, 110 halate de vizitator, 30 de tablete de cloramina si 375 kg de dezinfectanti de nivel inalt pentru suprafete/instrumentar medical si aeromicroflora;- 30.03.2020 - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu", Bucuresti: 1 ventilator performant;- 26.03.2020 - Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti: 1 ventilator de suport respirator;- 26.03.2020 - Maternitatea Cantacuzino din Bucuresti: 25 de kituri medicale de protectie;- 26.03.2020 - Spitalul Clinic de Urgenta Sibiu: 25 de kituri medicale de protectie;- 26.03.2020 - Spitalul Judetean Resita, Caras-Severin: 25 de kituri medicale de protectie si 2.000 de masti;- 26.03.2020 - Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati Botosani: 1 ventilator de suport respirator;- 23.03.2020 - Maternitatea Bucur din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Sf. Ioan, Bucuresti: 2 incubatoare, 1 ventilator performant si 25 de kituri de protectie;- 17.03.2020 Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului Alessandrescu-Rusescu Bucuresti - sectia pediatrie (INSMC): startul lucrarilor de extindere, modernizare si utilarea compartimentului de Primiri Urgente Copii.Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania, a vorbit despre importanta unor actiuni coordonate, astfel incat medicii si pacientii sa fie protejati:Pana acum, au fost colectate fonduri totale in valoare de 341.896 euro, prin solidaritatea in principal a urmatoarelor companii: Farmaciile Catena, Kaufland Romania, Oriflame, Garanti BBVA Group, BCR, GSK, Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret", Libris.ro, Pfizer, Kimberly-Clark si Asociatia Club Sportiv "RO Club Maraton". DPD Romania asigura transportul gratuit al echipamentelor.De asemenea, suma de 89.244 euro provine din donatiile persoanelor fizice care au vrut sa sprijine efortul medicilor.Fondul de urgenta pentru sprijinirea imediata a sistemului medical ramane deschis:, unde vor fi centralizate contributiile companiilor si ale tuturor celor care pot sa sprijine intarirea sistemului medical romanesc.Persoanele fizice care vor sa ajute pot dona aiciPentru mai multe informatii, persoana de contact este: Stefania Mircea, Coordonator program -, tel. 0751.010.533.De 30 de ani, Salvati Copiii Romania construieste programe sociale, politici publice si practici solide in beneficiul copilului din Romania. Expertiza si complexitatea proiectelor la nivel national fac din organizatie o institutie sociala esentiala, al carei rol este medierea intre societatea si autoritatea publica, in beneficiul copilului.In trei decenii de activitate, Salvati Copiii a intervenit activ in societate, identificand solutii concrete pentru protejarea si sprijinirea copiilor vulnerabili, si a militat, in acelasi timp, pentru o colaborare viabila cu autoritatile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului.Salvati Copiii si-a asumat rolul de supraveghere vigilenta a autoritatilor publice, in asa fel incat acestea sa implementeze politici publice de durata care sa corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodata, organizatia a reusit sa creeze retele active de solidaritate, prin incurajarea responsabilitatii sociale a companiilor si a societatii, in sens larg.In calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizatie independenta din lume care promoveaza drepturile copilului si care cuprinde 30 de membri si desfasoara programe in peste 120 de tari, VIZIUNEA noastra este o lume care respecta, pentru fiecare copil, dreptul sau la supravietuire, educatie, protectie si participare, asumandu-ne MISIUNEA de a obtine progrese importante privind modul in care copiii sunt tratati si producerea schimbarilor imediate si de durata in viata acestora.In cei 30 de ani de activitate, peste 2.200.000 de copii au fost implicati in programele si campaniile Organizatiei Salvati Copiii.