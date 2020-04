Salvati Copiii aloca 300.000 de lei pentru echiparea urgenta a Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures

Ziare.

Astfel, au ajuns la Spitalul din Targu Mures, centru medical de excelenta si care realizeaza interventii chirurgicale de o complexitate mare, urmatoarele echipamente medicale:- Echipamente de protectie (500 de masti FFP2, 6.500 de masti in trei straturi, 100 de viziere, 10.000 de manusi, 2.500 de halate de tip vizitator, 4.000 de halate chirurgicale, 420 de combinezoane de protectie, 50 de perechi de botosi lungi, 3.000 de tablete de cloramina, 40 l dezinfectant Septol, 20 l detergent eco) - 204.071 lei;- Masina de spalat pardoseli-dezinfectat-aspirat BD 38/12 C Bp Pack, ce ajuta la decontaminarea si dezinfectarea suprafetelor, avand un spectru larg de actiune - 16.029 lei;- Masina de spalat pardoseli-dezinfectat-aspirat BD 43/25 C Bp Pack, ideala pentru decontaminarea si dezinfectarea suprafetelor - 23.715 lei;- Aspirator cu aburi care ofera curatare cu abur, dezinfectare, aspirare si uscare intr-o singura procedura - 2.634 lei;- Sistem de ecografie portabil cu 2 traductoare, cu toate tehnologiile de scanare si procesare a informatiilor inglobate in interiorul traductoarelor, cu posibilitatea de conectare la dispozitive Android. Acesta este un sistem de inovatie in imagistica cu ultrasunete, ajutand la luarea deciziilor in cel mai scurt timp posibil - 53.550 lei., a declaratDin estimarile medicilor, in Romania se efectueaza anual aproximativ 450 de interventii cardiovasculare pediatrice, dintre care 300 sunt realizate la Targu Mures.Numarul mare de interventii chirurgicale dificile realizate la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures - cele mai multe din tara - transforma echiparea spitalului cu tot ceea ce este necesar protectiei in fata unui virus atat de agresiv, intr-o prioritate., a explicatSalvati Copiii Romania a activat mecanismul de urgenta pentru echiparea a peste 50 de spitale din Romania, iar 17 dintre acestea au primit deja echipamente si aparatura performanta, in valoare de 400.000 euro.Peste 2.700 de cadre medicale din sistemul sanitar au fost astfel sprijinite in lupta contra pandemiei, iar 59.839 deechipamente si materiale medicale indispensabile au ajuns la spitale din Bucuresti si din 10 judete: Brasov, Arad, Alba, Salaj, Galati, Vrancea, Suceava, Sibiu, Caras-Severin si Botosani.In perioada urmatoare vom dona echipamente de protectie si aparatura medicala (ventilatoare, termometre no-touch, aparate de dezinfectare, laringoscoape, videofibroscoape, nebulizatoare) pentru:Spitalul Judetean Cluj-Napoca - Neonatologie ISpitalul Judetean Cluj-Napoca - Neonatologie IISpitalul Judetean Cluj-Napoca - Sectia ORLINSMC - Maternitatea PolizuCompartimentul de Primiri Urgente (CPU) al INSMC Alessandrescu-Rusescu BucurestiSpitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino"Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor GomoiuMaternitatea GiulestiSpitalul Clinic FilantropiaSpitalul Clinic MalaxaSpitalul Judetean Resita.Pana acum, au fost colectate fonduri totale in valoare de 358.791 euro, prin solidaritatea in principal a urmatoarelor companii: Farmaciile Catena, Kaufland Romania, Oriflame, Garanti BBVA Group, BCR, GSK, Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret", Libris.ro, Pfizer, Kimberly-Clark, Alliance Healthcare Romania si Asociatia Club Sportiv "RO Club Maraton". DPD Romania asigura transportul gratuit al echipamentelor.De asemenea, suma de 91.098 euro provine din donatiile persoanelor fizice care au vrut sa sprijine efortul medicilor.Si comunitatea muresana s-a mobilizat: s-au strans local fonduri totale in valoare de 91.270 lei, din care: 82.000 lei de la persoane juridice: Unitatea Administrativ Teritoriala si Consiliul Local Gurghiu, Cozma si Riciu, Societatile Comerciale: Instgaz SRL, Las Prom SRL, Reichon SRL si Trovainstal SRL si 9.270 lei din donatiile persoanelor fizice.De asemenea, Suciu Adriana Tatiana- Birou Expert Contabil - a oferit 20 de bucati de combinezoane de protectie de unica folosinta, iar Europa DNS a sustinut campania din social media.Fondul de urgenta pentru sprijinirea imediata a sistemului medical ramane deschis: RO43RNCB0071011434790083, unde vor fi centralizate contributiile companiilor si ale tuturor celor care pot sa sprijine intarirea sistemului medical romanesc.Persoanele fizice care vor sa ajute pot dona aici De 30 de ani, Salvati Copiii Romania construieste programe sociale, politici publice si practici solide in beneficiul copilului din Romania. Expertiza si complexitatea proiectelor la nivel national fac din organizatie o institutie sociala esentiala, al carei rol este medierea intre societatea si autoritatea publica, in beneficiul copilului.In trei decenii de activitate, Salvati Copiii a intervenit activ in societate, identificand solutii concrete pentru protejarea si sprijinirea copiilor vulnerabili, si a militat, in acelasi timp, pentru o colaborare viabila cu autoritatile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului.Salvati Copiii si-a asumat rolul de supraveghere vigilenta a autoritatilor publice, in asa fel incat acestea sa implementeze politici publice de durata care sa corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodata, organizatia a reusit sa creeze retele active de solidaritate, prin incurajarea responsabilitatii sociale a companiilor si a societatii, in sens larg.In calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizatie independenta din lume care promoveaza drepturile copilului si care cuprinde 30 de membri si desfasoara programe in peste 120 de tari, VIZIUNEA noastra este o lume care respecta, pentru fiecare copil, dreptul sau la supravietuire, educatie, protectie si participare, asumandu-ne MISIUNEA de a obtine progrese importante privind modul in care copiii sunt tratati si producerea schimbarilor imediate si de durata in viata acestora.In cei 30 de ani de activitate, peste 2.200.000 de copii au fost implicati in programele si campaniile Organizatiei Salvati Copiii.