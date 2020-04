Sandoz doneaza spitalelor din Romania 100.000 de doze dintr-un medicament pentru COVID-19

Ziare.

Scopul acestei donatii este de a oferi pacientilor acces la un tratament posibil eficace in lupta impotriva COVID-19. Autoritatile din Romania vor aloca acest medicament de la C.N. UNIFARM S.A. catre spitalele care au nevoie.Hidroxiclorochina - un medicament inclus in protocolul national standard pentru tratarea pacientilor cu COVID-19, elaborat de Ministerul Sanatatii din Romania Hidroxiclorochina, un medicament care se foloseste de multa vreme in tratarea malariei si care are indicatii si in tratamentul lupusului eritematos si poliartritei reumatoide, este parte din studiile clinice pentru tratamentul pacientilor cu COVID-19.In timp ce comunitatea medicala isi pune mari sperante in combinatiile de tratament care includ acest medicament, datele stiintifice care sa ateste eficacitatea sunt unele preliminare si este nevoie de o evaluare mai indelungata.La nivel global, Novartis sustine eforturile pentru derularea studiilor clinice si va continua sa evalueze noi directii de cercetare medicala.Protocolul de tratament stabilit de Ministerul Sanatatii din Romania include hidroxiclorochina, pe langa alte tratamente recomandate pentru pacientii spitalizati cu COVID-19., a declarata adaugat:Hidroxiclorochina este aprobata in Statele Unite, de catre FDA, si este folosita de multa vreme in tratamentul malariei si al unor boli autoimune, inclusiv lupus eritematos si poliartrita reumatoida, la adulti.Desi in prezent nu exista un tratament aprobat pentru COVID-19, hidroxiclorochina a aratat rezultate pozitive in stadii incipiente ale studiilor in vitro1. si este folosita in tratamentul impotriva COVID-19, inclusiv in Romania, in concordanta cu protocolul national.Grupul Novartis in Romania incurajeaza utilizarea tratamentului cu hidroxiclorochina in conformitate cu protocolul national elaborat de Ministerul Sanatatii, pentru pacientii spitalizati, aflati sub supraveghere medicala.Grupul Novartis in Romania isi continua angajamentul de a lupta impotriva COVID-19Donatia de 100.000 de doze de hidroxiclorochina generica, produse de Sandoz, vine in completarea contributiei catre sistemul romanesc de sanatate, anuntata de Grupul Novartis in Romania, in data de 6 aprilie 2020.Aceasta consta intr-un sprijin de aproximativ 480.000 USD pentru sistemul national de sanatate, in lupta impotriva COVID-19.Compania a contribuit cu 380.000 USD sprijinind Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania pentru fondul de urgenta pentru echipamente de protectie, materiale si alte echipamente medicale si cu o suma totala de aproximativ 50.000 USD pentru acoperirea nevoilor urgente, aparute in contextul pandemiei de COVID-19 si exprimate de cinci spitale din Bucuresti, Cluj Napoca, Iasi, Ploiesti si Targu Mures, cu privire la achizitia de echipamente de protectie, materiale, bunuri si alte echipamente medicale.De asemenea, Grupul Novartis in Romania a donat 100.000 de doze de azitromicina de 250 mg, produsa de Sandoz, Institutului National de Boli Infectioase - Prof. Dr. Matei Bals si retelei nationale de spitale de prima linie in lupta impotriva COVID-19. Aceasta cantitate acopera tratamentul pentru aproximativ 5.000 de pacienti.Azitromicina este un medicament recomandat de Organizatia Mondiala a Sanatatii si parte a unor combinatii terapeutice, inclusiv alaturi de hidroxiclorochina, utilizate in tratamentul pacientilor spitalizati, cu afectiuni cronice, asociate COVID-19.Donatia de azitromicina a fost posibila cu sprijinul unitatii de productie Sandoz Targu Mures, unde s-au intensificat eforturile de crestere a productiei acestuia, iar medicamentul este fabricat pentru 60 de tari din Europa, America de Nord si ale state.Donatia de 100.000 de unitati de hidroxiclorochina este parte a angajamentului Novartis de a dona, la nivel modial, 130 de milioane de doze de hidroxiclorochina pana la finalul lunii mai, in conditiile in care autoritatile locale de reglementare recomanda utilizarea medicamentului pentru pacientii cu COVID-19.In plus, la nivel global, Sandoz isi propune sa lucreze indeaproape cu alti producatori, pentru a accelera productia de hidroxiclorochina, daca este cazul, si pentru a contribui la distribuirea acesteia in tari din intreaga lume.Novartis reinventeaza medicina pentru a imbunatati si a extinde viata oamenilor.In calitate de companie farmaceutica globala de top, Novartis foloseste inovatia stiintifica si tehnologia digitala pentru a crea tratamente transformationale in domeniile medicale care au multa nevoie.In Romania, Grupul Novartis, prin cele trei divizii ale sale - Novartis Pharma, Novartis Oncology si Sandoz - este o companie farmaceutica de top, cu peste 650 de angajati dedicati sustinerii sistemului de sanatate din tara.Raportat la numarul de studii clinice initiate in ultima decada in Romania, Grupul Novartis in Romania este compania numarul 1 in topul companiilor care investesc in cercetare si dezvoltare.Compania are un portofoliu vast de medicamente inovatoare, generice si biosimilare, care acopera arii precum oncologie, boli cardiovasculare, imunologie, dermatologie, neurologie, oftalmologie, boli respiratorii si altele.Sandoz, o divizie Novartis, este lider global in medicamente generice si biosimilare.Scopul companiei este de a facilita accesul pacientilor, prin dezvoltarea si comercializarea de medicamente noi, accesibile, care se adreseaza unor nevoi medicale neacoperite.Obiectivul companiei este de a deveni lider mondial in randul companiilor de medicamente generice.Fabrica Sandoz din Targu Mures produce medicamente pentru Romania si pentru alte peste 60 de tari din Europa, America de Nord si restul lumii.Descopera mai mult la www.novartis.com Novartis Romania este pe LinkedIn. 