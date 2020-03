Solutii de criza la o situatie de criza: Tinerii din Cluj care fac "acvarii" pentru ATI dezvolta proiectul in toata tara

Ziare.

com

Zaki Milhem este un astfel de exemplu: impreuna cu colegii sai din Cluj a creat o piesa care sa raspunda nevoilor sectiilor ATI, respectivUnele proceduri din ATI, precum intubatia, ventilarea manuala sau bronhoscopia, sunt extrem de riscante pentru medicii care se expun, din cauza cantitatii mari de vapori incarcati cu virus."Acest 'acvariu' permite executarea manevrelor mentionate mai sus, precum si a celor ce implica sange, fara a expune cadrele medicale si auxiliare, diminuand semnificativ riscul infectarii. O mare parte din cazuri ajung sa aiba nevoie de proceduri generatoare de aerosoli", explica Zaki Milhem pe pagina sa de Facebook. Mai departe, el explica, pentru, cum a evoluat proiectul sau, cat costa un astfel de acvariu, cum a incercat sa-i ajute pe medicii din Cluj prin ideile sale.Productia unui singur acvariu dureaza o zi, o zi si jumatate, pentru ca, in paralel, ei realizeaza si viziere, iar cererea e foarte mare. "Avem trei acvarii, unul inca nelivrat. Dureaza foarte mult si din cauza ca trebuie taiat, lipit, uscat si apoi intarit", explica el."Conform colegilor de la Pneumologie, care ne-au oferit feedback mai detaliat, este suficient un acvariu pentru sectia lor de Covid. Acesta se foloseste doar atunci cand se executa proceduri generatoare de aerosoli", spune Zaki Milhem."Astfel, probabil un acvariu este suficient pentru majoritatea sectiilor de terapie intensiva care trateaza Covid si atatea vrem sa facem. Restul tarii va produce acvarii local, in centrele de initiativa din orasele lor", completeaza el.Un astfel de acvariu costa intre 500 si 600 de lei, iar, daca din punct de vedere financiar lucrurile s-ar putea rezolva prin donatii, problema principala ramane, ca si la viziere, materia prima.Aici lucrurile sunt si mai dificile, pentru ca plexigass-ul din care sunt construite este rar si scump. "Facem cat si cum putem", mai spune el.Pentru a duce mai departe proiectul, tinerii au cerut ajutorul fabricilor, oamenilor si institutiilor.De initiativa lor au aflat medici Iasi, Botosani, Brasov, Cluj, Sibiu, Bucuresti, Pitesti si, pentru a face fata cererii, tinerii dezvolta acum grupuri de initiativa in toata tara, astfel incat spitalele sa se poata "aproviziona" local. "E un calvar sa transporti asa ceva", explica el."Pentru alte grupuri de initiativa din tara, get in touch, va explicam ce si cum. Promitem ca nu va punem sa scrieti "un proiect marca acvarii.ro" sau alte asemenea, pt ca nu am inventat noi apa calda. Doar va dam instructiunile dupa ce implementam tot feedback-ul de la colegii anestezisti", spune Zaki Milhem pe Facebook."Proiectul a putut fi realizat cu sprijinul WakeZ Viaja a Rumania ", mai scrie el.Tanarul subliniaza, insa, ca acvariile produse de ei nu sunt dispozitive medicale omologate: "E o solutie de criza la o situatie de criza".Si, ce-i drept, acestea sunt singurele solutii pe care le au la indemana oamenii din linia intai, intr-o tara in care medicii intra pe front fara "arme" sau "armuri".Daca vreti sa sprijiniti aceasta initiativa, o puteti face cu o donatie catre