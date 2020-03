Spitalul Militar Sibiu a inceput sa produca dezinfectant de maini pentru personalul medical si unitatile militare din regiune

Ziare.

"Incepand de astazi 30.03.2020, farmacia de circuit inchis in structura Spitalului Militar de Urgenta 'Dr. Alexandru Augustin' Sibiu a inceput prepararea de 'Solutie alcoolica dezinfectanta pentru maini', necesara pentru toate categoriile de personal ale spitalului si pentru personalul unitatilor militare arondate din judetele Sibiu, Alba si Hunedoara", informeaza spitalul.O veste similara a venit si Politehnica din Bucuresti (UPB), unde s-a inventat un nou tip de dezinfectant eficient impotriva COVID-19."Solutia este bazata pe produsul BLUE, dezvoltat in parteneriat cu Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova, Marine Research Bucuresti si Biotehnos Bucuresti", a scris pe Facebook rectorul Universitatii Politehnice Bucuresti, Mihnea Costoiu.Acesta a precizat ca noul dezinfectant poate fi produs rapid in cantitati mari si are impact redus asupra mediului - calitati pe care majoritatea produselor comerciale inca nu le-au dezvoltat.Si Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, a inceput productia a doua noi produse igienizante pentru uz personal, pe baza de alcool 70%: Lotiunea igienizanta pentru maini si Gelul de igienizare pentru maini.V.D.