Stefan Mandachi a reusit sa stranga 1 milion de euro pentru Suceava in cateva zile

"1.000.000 EURO!!! One million din donatii! Deja 100.000 cm2 de autostrada au proprietar. Daca nu va grabiti, veti ramane fara... Intra in istorie si ia-ti teren la cea mai cunoscuta autostrada din Romania. 1cm=10 euro", transmite Mandachi pe Facebook."E un record national: cea mai mare strangere de fonduri acumulata la initiativa unei persoane fizice, in doar 17 zile. Ma bucur ca un copil!!!", spune antreprenorul sucevean.Mandachi si-a propus sa adune 3 milioane de euro pentru Suceava, prin Crucea Rosie Romana, pentru a veni in sprijinul personalului medical din prima linie, fara de care bolnavii vor ramane lipsiti de orice aparare in fata bolii.Acum se poate dona si direct pe Facebook, aici Astfel, el a scos la vanzare in mod simbolic primul si singurul metru de autostrada din Moldova , pe care l-a construit anul trecut, in cadrul campaniei. Bucata de drum este vanduta la centimetru patrat, iar banii adunati sunt fi donati pentru lupta cu epidemia.In primele 5 zile de campanie s-au adunat peste 500.000 de euro, bani oferiti de companii dar si de simpli cetateni, iar pragul de 1.000.000 de euro iata ca a fost atins in mai putin de 3 saptamani."Doneaza 10 EURO! (dar poti dona orice suma mai mare, fara limita. Cu cat mai mult, cu atat mai bine). Daca n-ai nici 10 euro,. Cativa centi.1 centimetru este enooorm! Dar daca ti-ai lua mai multi centimetri? zece, 100 sau 1000? Cate vieti ai putea salva?Daca esti persoana fizica sau firma,(online) pentru centimetrul sau centimetrii tai. Numele tau va ramane scris mai mic sau mai mare, in functie de cati centimetri iti iei. Vom face la final un monument al donatorilor la Primul metru de autostrada (din banii mei, nu din donatii).Daca ai o firma, fa-i reclama. Ia-ti cat mai multi centimetri. Te implor,Nu te ascunde! Nu conteaza ce zic altii! Fa-o asumat! Ne ajuta!", transmite Mandachi (detalii) "Cu ocazia asta, avem sansa sa transformam autostrada (sau lipsa ei) dintr-un simbol al neputintei intr-un simbol al solidaritatii. Si vom face noi impreuna si autostrazi, va promit!Eu am donat ZECE MII DE EURO DE PE PERSOANA FIZICA. Dar o sa donez si de pe toate firmele, pt. ca vreau certificat: )) Hai sa vad cine ma depaseste!Provoc toti cetatenii romani si straini si mai ales antreprenorii sa ma depaseasca", transmite Stefan Mandachi, care a lansat si un videoclip de prezentare:De asemenea, Mandachi i-a provocat pe toti hotelierii din Romania sa-si puna la dispozitie unitatile de cazare gratuit pentru medicii aflati in prima linie in lupta cu virusul.Omul de afaceri sucevean ii cazeaza gratuit in hotelul sau pe cei care au nevoie sa se izoleze de familii, asigura meniuri gratuite pentru spitalele din zona, prin lantul sau de restaurante, Spartan."Am depus 12 petitii si cereri cu solicitari de clarificare prin proceduri, prin recomandari. Toti sunt pe silent, nimeni nu raspunde, nimeni nu-si asuma raspunderea, toti ridica din umerii", a declarat Stefan Mandachi pentru Ziare.com.Judetul Suceava este cel mai grav afectat din tara, cu un sfert din numarul total de cazuri de imbolnavire si tot un sfert din numarul deceselor.