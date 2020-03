Strangere de fonduri pentru Suceava, unde situatia este critica: Mandachi isi doneaza autostrada!

Ziare.

com

Pentru a veni in sprijinul personalului medical din prima linie, fara de care bolnavii vor ramane lipsiti de orice aparare in fata bolii, omul de afaceri Stefan Mandachi a lansat o strangere de fonduri, joi seara, prin care vrea sa adune 3 milioane de euro pentru Suceava, prin Crucea Rosie Romana.In acest scop, Stefan Mandachi scoate la vanzare in mod simbolic primul si singurul metru de autostrada din Moldova , pe care l-a construit anul trecut, in cadrul campaniei. Bucata de drum va fi vanduta la centimetru patrat, iar banii adunati vor fi donati pentru lupta cu epidemia."Doneaza 10 EURO! (dar poti dona orice suma mai mare, fara limita. Cu cat mai mult, cu atat mai bine). Daca n-ai nici 10 euro,. Cativa centi.1 centimetru este enooorm! Dar daca ti-ai lua mai multi centimetri? zece, 100 sau 1000? Cate vieti ai putea salva?Daca esti persoana fizica sau firma,(online) pentru centimetrul sau centimetrii tai. Numele tau va ramane scris mai mic sau mai mare, in functie de cati centimetri iti iei. Vom face la final un monument al donatorilor la Primul metru de autostrada (din banii mei, nu din donatii).Daca ai o firma, fa-i reclama. Ia-ti cat mai multi centimetri. Te implor,Nu te ascunde! Nu conteaza ce zic altii! Fa-o asumat! Ne ajuta!", transmite Mandachi (detalii) "Cu ocazia asta, avem sansa sa transformam autostrada (sau lipsa ei) dintr-un simbol al neputintei intr-un simbol al solidaritatii. Si vom face noi impreuna si autostrazi, va promit!Eu am donat ZECE MII DE EURO DE PE PERSOANA FIZICA. Dar o sa donez si de pe toate firmele, pt. ca vreau certificat: )) Hai sa vad cine ma depaseste!Provoc toti cetatenii romani si straini si mai ales antreprenorii sa ma depaseasca.Poti dona si in LEI si in EUROSOCIETATEA DE CRUCE ROSIE SUCEAVA, (C.I.F. 4244520) nu scrieti cu diacritice, ca sa nu dea vreo eroare.De maine se poate si pe Revolut si PayPal", transmite Stefan Mandachi, care a lansat si un videoclip de prezentare:De asemenea, Mandachi i-a provocat pe toti hotelierii din Romania sa-si puna la dispozitie unitatile de cazare gratuit pentru medicii aflati in prima linie in lupta cu virusul."Rog pe toti proprietarii de pensiuni, hoteluri, hosteluri, aparthoteluri, blocuri de vanzare sa inteleaga gravitatea momentului si sa accepte provocarea.Am ales hotelurile din orasele mentionate, intrucat reprezentantii ministerului au spus ca acolo sunt cele mai mari nevoi acum: Suceava, Cluj, Iasi, Constanta, Timisoara. Dar poate gasim ingaduinta si la celelalte orase sau comune din tara", transmite Mandachi.Omul de afaceri sucevean avertizeaza ca situatia dramatica din orasul sau se poate repeta in orice oras din Romania."Tineti minte: acum o saptamana, in Suceava erau vreo doi infectati. Unii stateam linistiti si mergeam la fotbal.. Help us!!!, Bergamo. Situatia e mult mai disperata decat se vede la televizor sau cand dai scroll pe Facebook.Opt dintre cei 17 romani infectati cu coronavirus care au murit in tara noastra au fost internati in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Suceava.De maine voi incepe oficial o. Aveti putina rabdare pana pe la ora 14:00 (joi - n.red.) sper sa reusim sa lansam un video de promovare pentru donatii", spune Mandachi pe Facebook Mai mult, omul de afaceri sucevean a oferit meniuri gratuite cadrelor medicale, politistilor, jandarmilor si tuturor salvatorilor care participa la lupta impotriva COVID-19. "Nu exista absolut nicio limita!!!", anunta el."Am primit telefon de la seful unei institutii care m-a intrebat politicos care este numarul meniurilor gratuite, intrucat angajatii nu vor sa depaseasca o limita a bunului simt avand in vedere ca nu achita!RASPUNS OFICIAL: Pana crapa cuptoarele! Deci: crapatul cuptoarelor e limita! (si daca se taie curentul). Nu exista absolut nicio limita!!! Pentru politie, dsp, spital, ambulanta, pompieri, SMURD, COMANDA SI LIVRAREA SUNT GRATUITE!.Rog toate institutiile sa solicite meniuri FARA NUMAR de la noi fara nicio jena! (Avem noi pierderi mult mai mari in alte parti, nu aici). Deci nu saracim deocamdata, Slava Domnului!", a scris marti pe Facebook Stefan Mandachi.Sotul unei asistente care a cerut sa fie testata a murit, miercuri, acesta fiind al 14-lea deces din Romania, din cauza coronavirusului. Nici in prezent, singura asistenta care se ocupa de 25 de infectati cu COVID-19 la Suceava nu are echipament de protectie.O sursa din Spitalul Judetean Suceava a povestit ca situatia este cu adevarat dramatica. Sunt cadre medicale care s-au imbolnavit cu COVID-19 si nu au fost testate decat dupa saptamani intregi, si-au imbolnavit familiile, iar starea unora este foarte grava.Ministrul Sanatatii, Victor Costache, declara, marti seara, ca situatia din Suceava, cu numarul mare de cadre medicale infectate cu noul coronavirus, a fost "un accident". Prof.dr. Adrian Streinu Cercel se asteapta ca acest lucru sa se intample si la Iasi.Vasile Rimbu, managerul Spitalului Judetean Suceava, a fost demis din functie, miercuri, de catre presedintele CJ Suceava, Gheroghe Flutur, la solicitarea secretarului de stat Nelu Tataru.Directorul executiv interimar al Directiei de Sanatate Publica Suceava, Silvia Boliacu, a demisionat miercuri seara.Joi, ministrul Costache si-a dat demisia. A fost inlocuit de Nelu Tataru.Intre timp, Primaria Suceava semna un contract de 130.498 de lei (26.935,68 de euro) pentru achizitionarea unor ornamente luminoase pentru Sarbatorile Pascale, prin cumparare directa.