Lucrurile bune care se intampla

Astazi aflam ca o companie romaneasca a realizat primul prototip romanesc de ventilator pulmonar, ca fundatia Crucea Rosie a cumparat mii de teste pentru romani din banii donati de OMV, ca HP a inceput sa printeze 3D echipamente medicale la nivel industrial si ca fiecare dintre noi poate dona printr-un simplu SMS, contribuind la achizitia celor necesare medicilor din spitalele romanesti, in aceasta perioada.Si vestile bune nu se opresc aici.Romanii de la Lateral , spre exemplu, au anuntat astazi ca au produs primul prototip romanesc de ventilator pulmonar, cel mai important dispozitiv pentru mentinerea in viata a pacientilor in stare grava.Tot ce trebuie acum, insa, este ca echipa de specialisti sa beneficieze de finantare si implicare, pentru ca acest proiect sa devina realitate."Lateral lucreaza in Romania (Tg-Mures) la un prototip de ventilator pulmonar folosind printere 3D si tehnologie Open Source.Avem nevoie de specialisti si asistenti din domeniu implicati in #COVID-19, Printere 3D, Baloane de resuscitare (Urgent) (CPR / BVM Bag / Balon Ruben), electronisti / ingineri cu experienta, cat si fonduri pentru a sustine acest demers contra cronometru.Scrie-ne la covid@lateral-inc.com. SHARE/ da mai departe!", scrie fondatorul companiei, intr-un mesaj pe Facebook. Crucea Rosie a anuntat astazi ca a folosit cei 1 milion de euro primiti de la OMV pentru a cumpara teste, de care 7.200 de romani vor putea beneficia in continuare."Crucea Rosie Romana cu sprijinul financiar al OMV Petrom a achizitionat 10 aparate de testare rapida COVID si 300 de kituri de testare. Aparatele au ajuns in tara si sunt in procedura de configurare. Acestea vor fi distribuite catre mai multe spitale din tara, in perioada imediat urmatoare, conform recomandarilor date de Ministerul Sanatatii, singura autoritate care are o evidenta centralizata si actualizata la zi cu necesarul spitalelor din Romania", spun reprezentantii.HP Inc. si comunitatea sa globala de producatori din domeniul digital si-au mobilizat echipele de imprimare 3D, tehnologiile, expertiza si capacitatea de productie pentru a livra componente esentiale in lupta impotriva pandemiei COVID-19.Peste 1000 de piese realizate cu ajutorul tehnologiei de imprimare 3D au fost deja livrate spitalelor locale din California. Centrele de cercetare si dezvoltare 3D ale companiei HP din Barcelona (Spania), Corvallis (SUA), San Diego (SUA) si Vancouver (SUA) colaboreaza cu parteneri din intreaga lume intr-un efort coordonat de crestere a capacitatii de productie pentru a satisface cele mai urgente nevoi.Primele aplicatii care sunt deja validate si finalizate pentru productie industriala includ masti, viziere, benzi de ajustare masti, teste de recoltare nazala, manere de deschidere a usilor fara contactul cu mana si piese pentru aparate de respirat. De asemenea, HP colaboreaza cu autoritati, organizatii din domeniul medical si industrial din numeroase tari pentru a asigura o abordare sincronizata si eficienta.Mii de baxuri cu apa plata, sucuri, biscuiti, insumand peste 200.000 de produse donate de Maspex Romania, ajung la Institutul Victor Babes si Spitalul Colentina din Bucuresti, la Spitalul de Boli Infectioase si Spitalul Judetean din Timisoara, precum si la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi."Produsele sunt destinate medicilor, asistentilor si personalului medical, carora le multumim si le suntem recunoscatori pentru efortul extraordinar pe care il depun in fiecare moment.Apreciem mult implicarea si curajul pe care il au in lupta pentru supravietuire a fiecarui pacient in parte. Nu uitam ca se expun si ei unui risc foarte mare de a contracta virusul, nu uitam ca au multe ore de somn lipsa, dedicate sanatatii noastre.Trebuie sa fim solidari pentru a depasi aceasta perioada cu totul noua pentru noi toti si sa oferim sprijin logistic si moral pentru intreg personalul medical. Sunt sprijinul nostru vital in aceste momente, avem nevoie de ei. Le suntem alaturi", se arata in comunicatul companiei.Carrefour Romania va livra, deocamdata, catre Spitalul clinic de boli infectioase Constanta, Spitalul clinic de boli infectioase si pneumoftizologice Victor Babes Craiova si Spitalul clinic de boli infectioase Victor Babes Timis."Vrem sa le acordam sprijin pentru a face fata zi de zi situatiilor solicitante. Iar pacientilor, toate incurajarile, impreuna cu sustinerea pe care vrem sa le-o oferim printr-o alimentatie corespunzatoare", a declarat Jean Richard De Latour, CEO Carrefour Romania, citat in comunicatul companiei. Kaufland anunta ca modifica unilateral termenele de plata contractuale pentru furnizorii sai de produse proaspete de la 7 zile la 3 zile si pentru alte produse de la 30 de zile la 7 zile.Actiunea vine in sprijinul direct al fermierilor producatori si al procesatorilor de produse agro-alimentare, ajutand la mentinerea unui cashflow stabil al firmelor furnizor in aceasta perioada complexa din punct de vedere al resurselor materiale si financiare, facilitand totodata asigurarea stocurilor de marfa si accesul populatiei la produse alimentare.Masura Kaufland este in vigoare pana la sfarsitul lunii aprilie 2020, fiind aplicabila inclusiv pentru facturile inregistrate deja la Kaufland si care vor beneficia de aceeasi reducere de termen de plata.Pentru a ajuta companiile mici si mijlocii sa treaca mai usor de aceasta perioada, dezvoltatorul de solutii software de business Softone Romania ofera acces gratuit, timp de trei luni, pentru cate trei utilizatori ai companiilor doritoare la accesarea solutiei de gestiune Soft1 360, pentru a sustine lucrul de acasa. Asociatia ZI de BINE a alcatuit o lista cu necesarul de echipamente si aparatura medicala pentru 12 spitale care au solicitat ajutor, lista pe care isi propune s-o acopere cu sprijinul donatorilor, persoane fizice sau companii.Pe lista figureaza produse esentiale precum: paturi, mese de tratament, sterlizatoare UV, laringoscoape, kituri de intubatie, echipamente pentru ventilatie mecanica, pompe pentru siringi, aspiratoare chirurgicale, cabine de decontaminare, teste rapide pentru COVID, sonde de aspirare, filtre pentru sistemele de ventilatie, combinezoane de protectie, halate medicale impermeabile de unica folosinta, sorturi medicale impermeabile, masti chirurgicale, masti de protectie, toate marimile de manusi de unica folosinta din latex cu sau fara pudra, ochelari de protectie, sapun lichid, termometre contactless, pulsometre, botosi de unica folosinta, lampi UV, solutii de dezinfectare pentru suprafete si pentru obiecte, si multe altele.Cu un simplu sms cu textul SUS la 8862 se poate face o donatie pentru a ajuta spitalele mici din comunitati precum Petrosani, Sinaia, Radauti, Craiova, Buzau, Suceava, Targu Mures, Brasov, Campulung si Bucuresti.Mega Image a lansat o linie telefonica "Suna Mega! "Pe toata perioada masurilor de urgenta COVID-19, la numarul de telefon 0800.410.900, care poate fi apelat in mod gratuit, non-stop, operatorii din call-center-ul Suna Mega! vor prelua apelurile persoanelor care se afla in indisponibilitatea de a se deplasa si vor oferi informatii si date de contact ale asociatiilor si organizatiilor care asigura livrari gratuite cu ajutorul voluntarilor", au postat cei de la Mega Image pe Facebook.Orasele care beneficiaza de livrari gratuite de alimente pentru varstnici si persoane cu dizabilitati sunt Bucuresti, Timisoara, Cluj, Bacau, Iasi, Buzau, Botosani, Slatina, Targoviste, Constanta, Caracal, Pitesti, costul comenzii urmand a fi achitat la livrare, conform bonului fiscal.