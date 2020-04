TOPGEL doneaza 15.000 de euro pentru Spitalul Judetean Craiova

Ziare.

Compania a realizat o donatie in valoare de 15.000 de euro dedicata exclusiv achizitiei de echipamente sterile de protectie pentru personalul medical din linia intai care isi desfasoara activitatea in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Craiova., a declaratDin 2012 pana in prezent, TOPGEL a donat aproximativ 330.000 de euro pentru sprijinirea asociatiilor locale din domeniul sanatatii si pentru dotarea spitalelor din Craiova prin achizitionarea si echiparea cu 50 de echipamente medicale., mai adauga Bianca Popa.Producatorul roman de inghetata TOPGEL a debutat ca o afacere de familie si se afla in prezent in top 3 jucatori de pe piata de inghetata din Romania.Societatea are o unitate de productie de inghetata si produse de patiserie care include 9 linii de productie de inghetata si 6 linii dedicate produselor de patiserie, in zona orasului Craiova, in comuna Carcea.De-a lungul celor 25 de ani de activitate,are in portofoliu peste 50 de sortimente si arome de inghetata, aproximativ 20.000 de clienti in intreaga tara, 24 de puncte de distributie si o flota proprie care acopera 100% din suprafata tarii.Informatii suplimentare: https://www.topgel.ro/