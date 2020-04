Un avion militar a adus din Turcia 100.000 de masti pentru medicii din Romania

Ziare.

Mastile de protectie au fost achizitionate de statul roman prin Oficiul National de Achizitii Centralizate si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in cadrul eforturilor de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19.Distribuirea echipamentelor de protectie va fi realizata cu mijloace de transport aflate in dotarea IGSU, iar cu sprijinul inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta, echipamentele vor fi alocate, in functie de nevoi, personalului medical din tara si echipajelor operative care actioneaza in teren, se mai arata in comunicatul de presa.Ministerul Apararii Nationale anunta ca dispune de forte si mijloace gata in orice moment sa sprijine autoritatile centrale si locale in actiuni destinate limitarii raspandirii virusului COVID-19, conform planurilor de cooperare.La nevoie, MApN poate actiona si cu forte si mijloace suplimentare celor deja pregatite, avand personal si mijloace tehnice mentinute in rezerva actionala.