Un nou fenomen cuprinde social media in plina izolare: Tu ce vezi de la fereastra ta?

Grupul de Facebooka fost creat in urma cu doar o luna si are deja peste 325.000 de membri, din 143 de tari.Ei posteaza zilnic imagini cu privelistile din fata casei sau de la geamul apartamentului.Fenomenul este interesant de urmarit, intrucat reprezinta un alt mod de a calatori in mijlocul carantinei si, in plus, te invita sa analizezi mai atent prioritatile in viata.Cat de importanta era fereastra ta pana acum si cum o vei privi dupa ce se incheie perioada de izolare?"Buna lume! Salutari din San Diego, California (USA). Acesta este cel mai optimist grup din care am facut parte vreodata. Ma simt ca si cand as calatori in intreaga lume fara sa parasesc siguranta si confortul casei mele. E foarte interesant sa vezi unde traieste fiecare; este absolut incredibil cat suntem de diferiti si totusi cum situatia prin care trecem ne aduce la un loc! Oriunde ai locui... ramai acasa, ramai in siguranta", spune Lynn Miller in prima sa postare pe acest grup, in care impartaseste o imagine de pe geamul bucatariei cu vedere in gradina din spatele casei."Ce vad pe geam este cartierul meu foarte linistit (deocamdata) de pe o mica insula greceasca! Indiferent ca e insorit sau innorat, nu conteaza, ma bucur de liniste si apreciez peisajul", scrie Mara Dele, din Grecia.Flouncey Lynn a postat o vedere din casa sa din Antigonish, Noua Scotie, pe care a numit-o simplu "O noapte plina de culoare"."Va multumesc tuturor celor care v-ati alaturat acestei calatorii magice in jurul lumii. Nu am mai trait asa o experienta tangibila a comunitatii unane si a umanitatii", spune Marcia Riefer Johnston, impartasind o imagine de la "fereastra" usii sale din Portland, Oregon."Sper ca acceptati o imagine de pe geamul masinii mele", scrie Louise Schmeling din Wyoming, postand o imagine cu un cal care se apropie pentru a se imprieteni cu patrupedul din masina."Carantina impreuna cu copilul intr-o casa 'normala', nu ca intr-o revista", scrie Lucia Melgarejo, postand o imagine de la fereastra casei sale din Elvetia."Gradina mea din Texas. Am construit totul de la zero, in afara de piscina. Aici nu erau nici copaci, nici gradina (...) Toate astea au fost construite in cei 20 de ani in care locuim aici", scrie Janet Edwards, TexasRosalyn Palmer scrie: "Lucrez de acasa si sunt spionata de gasca Gobble Gobble"."Nu e o vedere asa de frumoasa cum am vazut de la majoritatea membrilor, dar asta este vederea mea. Din Ontario, Canada", apreciaza Tracey Wilkinson."Cineva sa-i spuna Mamei Natura ca e 21 aprilie, nu Ziua Pacalelilor", scrie Wheaty Wiethoff."Aceasta priveliste din dormitorul nostru face izolarea un pic mai usoara", scrie Amitava Basu, din Noua Zeelanda."Buna dimineata din coltul meu fericit", scrie o membra a grupului, din Marea Britanie.