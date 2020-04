Un nou vaccin impotriva COVID-19 produs la Oxford va fi testat pe oameni

Ziare.

Vaccinul numit ChAdOx1 nCoV-19 este produs de Universitatea Oxford si va fi testat in cadrul unui studiu complex pe 510 voluntari sanatosi, cu varste cuprinse intre 18 si 55 de ani, informeaza Raportul de garda , portalul Centrului pentru Inovatie in Medicina Studiul este condus de Institutul Jenner al Universitatii Oxford si grupul propriu de vaccinuri, iar faza de testare pe oameni a inceput oficial pe 31 martie si va dura pana in luna mai.Vaccinul fabricat la Oxford va fi gata in urmatoarele saptamani pentru inceperea testarii propriu-zise.Acesta este al treilea studiu pe oameni demarat la nivel mondial, semn ca lucrurile s-au miscat foarte repede, iar cercetatorii se lupta sa obtina cat mai repede un vaccin pentru pandemia care afecteaza intreaga lume.V.D.