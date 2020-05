Unilever contribuie cu 320.000 de euro prin Betty Ice la campania lui Stefan Mandachi pentru a cumpara o unitate mobila de terapie intensiva

Ziare.

com

Suma donata de Unilever South Central Europe catre Crucea Rosie Suceava va contribui la achizitionarea unei unitati mobile de terapie intensiva dotata cu 12 paturi, iar impreuna cu partenerii sai, la utilarea acestei unitati cu tot ce este necesar pentru a o face functionala.Pentru achizitia acestei unitati mobile de terapie intensiva, Unilever South Central Europe alaturi de divizia de inghetata din Suceava, reprezentata de brandul Betty Ice, contribuie cudeclaraAceasta unitate mobila dotata cu 12 paturi de terapie intensiva poate fi folosita si mutata rapid oriunde este nevoie pe durata pandemiei, dar si ulterior in situatii de calamitati sau dezastre, si are ca scop cresterea capacitatii spitalelor si a sistemului medical in general, de ingrijire a pacientilor la standarde inalte.a precizat, a declaratCampania de strangere de fonduri "Cu Totii In Linia Intai" initiata de antreprenorul Stefan Mandachi si filiala Crucea Rosie Suceava vinde simbolic prin intermediul platformei www.1cm.ro fiecare centimetru din metrul de autostrada construit in Suceava.Banii obtinuti din donatii sunt folositi pentru achizitia de ventilatoare si de echipamente medicale necesare spitalului din municipiul Suceava sau altor spitale din judetul Suceava, fiind regiunea cu cel mai mare numar de victime COVID-19.Unilever este unul dintre cei mai importanti furnizori mondiali de alimente si produse de ingrijire personala, prezent in peste 190 de tari, ajungand la 2,5 miliarde de consumatori in fiecare zi. Compania are 155,000 de angajati si a generat vanzari in valoare de 51 miliarde euro in 2018.Peste jumatate (60%) din businessul companiei se desfasoara pe pietele emergente sau in curs de dezvolare. Unilever are mai mult de 400 de branduri ce pot fi gasite in casele din intreaga lume, inclusiv Dove, Knorr, Rexona, Axe, Domestos, Cif, Hellmann's, Delikat, Dero, Dirt Is Good, Wall's, Lux,Sunsilkand Surf Lipton, Algida, Ben & Jerry's si Magnum.Prin Planul Unilever pentru un stil de viata sustenabil, compania si-a propus:Sa ajute mai multe de un milliard de oameni sa actioneze pentru a isi imbunatati sanatatea si starea de bine pana in 2020.Sa reduca la jumatate amprenta de mediu a produselor pana in 2030.Sa imbunatateasca viata a milioane de oameni pana in 2020.Planul Unilever creeaza valoare, determinand cresterea businessului si a increderii, eliminand costuri si reducand riscurile. In 2018, brandurile sustenabile ale companiei au crescut cu 69% mai rapid decat restul businessului in comparatie cu 46% in 2017.Pentru mai multe informatii despre compania si brandurile Unilever vizitati www.unilever.com Pentru mai multe informatii despre Unilever si planul sau pentru un stil de viata sustenabil: www.unilever.com/sustainable-living Unilever urmareste crearea unui viitor mai bun, in fiecare zi. Ii ajutam pe oameni sa arate bine, sa se simta bine si sa ia ce e mai bun din viata, cu branduri si servicii care sunt beneficie atat pentru consumatorii nostri, cat si pentru alti oameni.Unilever unul dintre liderii globali pe piata bunurilor de larg consum cu operatiuni puternice in peste 100 de tari si vanzari in peste 180 de tari. In regiunea din sud-centru, grupul Unilever desfasoara operatiuni pe pietele produselor alimentare, de ingrijire personala si de ingrijire a locuintei, prin Unilever South Central Europe si Unilever Romania.Unilever South Central Europe, cu sediul in Bucuresti, coordoneaza operatiunile de marketing si vanzari din Romania, Bulgaria, Serbia, Muntenegru, Moldova. Unilever Romania coordoneaza operatiunile de pe platforma industriala de la Ploiesti.Pentru mai multe informatii despre compania Unilever si brandurile sale, vizitati www.unilever.ro