UNITED: Peste 200 de familii din Apuseni au primit alimente si produse de baza, iar peste 6.000 de viziere au ajuns la spitale din Maramures

Inimi, cu mesaje de multumire si incurajare pentru eroii medicali din linia 1 in lupta cu COVID-19, au fost plasate de echipa UNITED in curtea a sapte spitale din Bucuresti, Cluj si Constanta. Cadrele medicale au nevoie mai mult decat oricand de toata sustinerea romanilor, pentru toate eforturile supraomenesti pe care le depun in aceste vremuri grele."Aici lucreaza eroii, multumim #bineimpreuna", "Multumim pentru eforturile supraomenesti #bineimpreuna" sunt mesajele care apar pe inimile UNITED, in speranta ca vor aduce un zambet pe buze si o doza de optimism.Spitalele unde au fost amplasate cele 7 inimi UNITED sunt:● Bucuresti: Spitalul Clinic Dr. Victor Babes, Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central Dr. Carol Davila si Spitalul Clinic Colentina● Constanta: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta● Cluj: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca si Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-NapocaDe asemenea, zeci de oameni din intreaga tara au transmis mesaje video de recunostinta pentru toti salvatorii din linia 1. Clipul a rulat in cele sapte spitale, pe ecranele donate de echipa UNITED si parteneri, si poate fi vizionat si pe platforma UNITED, www.unitedromania.org In aceasta perioada, in care traim vremuri exceptionale si suntem departe de cei dragi, este mai usor ca oricand sa ne pierdem speranta, increderea si optimismul, sa ne simtim singuri, cu multe intrebari si prea putine raspunsuri.Pentru a aduce zambete, pentru a le aminti tuturor ca impreuna vom fi bine si ne vom revedea, cu mai mult drag si dor, echipa UNITED a creat Kitul Optimistului, care contine o serie de mesaje, ce pot fi printate si lipite oriunde - pe laptop, pe telefon, pe ghiozdane, la geam, pe mobila.Stickerele pot fi descarcate de pe platforma UNITED, https://unitedromania.org/kituloptimistului/ Cei care comanda de la Kaufland, din Bucuresti, prin aplicatia Glovo, vor primi, pe langa cumparaturile facute, si stickere UNITED.6 voluntari au produs, intr-o saptamana, 5.000 de viziere, alaturi de firma Rubin 2000, pentru spitalele si institutiile din Maramures. Alte 1.000 de bucati au fost confectionate la inceputul lunii aprilie si au fost deja donate. Voluntarii, cu varste cuprinse intre 18 si 49 de ani, s-au inscris in Bursa de Nevoi de pe platforma UNITED si au muncit zilnic cate 8 ore, pentru a acoperi necesarul eroilor din linia 1 in lupta cu COVID-19. Ei au avut asigurate toate conditiile de igiena, precum si echipamente de protectie si mancare.Bursa de Nevoi UNITED a ajuns si in muntii Apuseni, la cei mai izolati oameni. Peste 200 de familii care traiesc in catune nu mai au acces, in aceasta perioada, la alimente si produse de baza, atat de necesare oricand, dar mai ales acum.Cele 200 de familii au primit pachete cu tot ce aveau nevoie de la voluntarii UNITED, Asociatia Din Suflet Pentru Apuseni si Kaufland Romania.Bursa de Nevoi UNITED beneficiaza si de sustinerea companiei ETI, care a contribuit cu mii de doze de energie medicilor si copiilor.Astfel, eroii din prima linie in lupta cu COVID-19, din Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sfantul Apostol Andrei Constanta si Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta au primit sute de pachete cu dulciuri.Si copiii din judetul Vaslui s-au bucurat de mii de suprize dulci de la ETI, prin Asociatia Dragoste Desculta.Oricine doreste sa intinda o mana de ajutor in aceste vremuri exceptionale o poate face accesand Bursa de Nevoi de pe platforma UNITED. Mai multe detalii despre initiativele si proiectele de bine gasiti pe platforma www.unitedromania.org UNITED este initiativa care uneste binele din Romania si interconecteaza nevoile eroilor acestor zile cu posibilitatile si resursele oamenilor de bine, care vor sa dea o mana de ajutor.