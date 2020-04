Xerox vrea sa produca 1 milion de ventilatoare medicale impreuna cu un partener

Ziare.

Xerox, impreuna cu VORTRAN Medical Technology, o companie de cercetare, dezvoltare si productie de aparatura medicala destinata problemelor respiratorii, asigura productia de ventilatoare portabile (GO2Vent) si aparate de masurare a presiunii cailor respiratorii (APM-Plus) pentru spitalele si unitatile pentru situatii de urgenta care trateaza pacientii in aceasta perioada.Cele doua companii lucreaza impreuna pentru a raspunde rapid la deficitul de echipamente de ventilatie necesare pentru a sprijini pacientii afectati de COVID-19.Productia se va extinde de la aproximativ 40.000 de ventilatoare, in aprilie, pana la aproximativ 150.000 - 200.000 de ventilatoare pe luna, pana in iunie. Xerox si VORTRAN ar putea produce pana la 1 milion de ventilatoare in lunile urmatoare., a spusGO2Vent a fost proiectat pentru utilizare in situatii de urgenta, dezastre naturale si focare de boli, precum pandemia COVID-19. Acest ventilator de unica folosinta poate fi configurat in cateva minute si aruncat dupa utilizarea de catre un singur pacient, ajuta printr-o tubulatura sigura si poate fi utilizat cu un compresor, cu oxigen sau aer cu un debit de minim 10 litri pe minut.GO2Vent poate oferi suport continuu pana la 30 de zile si functioneaza independent de APM-Plus. APM-Plus este un dispozitiv portabil cu baterie, care se conecteaza la un GO2Vent si asigura o monitorizare imbunatatita a starii pacientului si a parametrilor respiratori cheie., a declaratIn plus fata de cresterea productiei de GO2Vent si APM-Plus, Xerox si VORTRAN se asteapta sa compileze si sa analizeze datele si feedback-ul primit de la profesionistii din domeniul sanatatii, pentru a proiecta si a produce in masa accesorii care pot fi adaugate la GO2Vent, pentru a extinde potentialul acestui echipament de a salva vieti.Pe langa ventilatoarele de unica folosinta, Xerox va produce 140.000 de galoane de dezinfectant pentru maini, special pentru spitale, in Ontario si statul New York. Acesta va fi distribuit catre furnizorii autorizati pentru a ajunge cat mai repede la unitatile medicale care trateaza pacientii cu COVID-19., a spusXerox face ca fiecare zi sa functioneze mai bine. Suntem o companie din domeniul tehnologiei aplicate in mediul de afaceri, care construieste si integreaza software si echipamente pentru companii de toate tipurile.Deoarece consumatorii incearca sa gestioneze informatiile atat pe platformele digitale, cat si pe cele fizice, Xerox ofera o experienta uniforma, sigura si durabila. Inventand fie imprimante, copiatoare sau alte echipamente de imprimare, Xerox a redefinit experienta moderna la locul de munca.Afla cum continua aceasta inovatie pe www.xerox.com VORTRAN Medical Technology este o companie de cercetare, dezvoltare si productie de dispozitive medicale avansate pentru problemele respiratorii. Compania produce pentru pietele interne si internationale o gama superioara de produse pentru spitale si unitati medicale de urgenta (EMS), pregatire pentru dezastre, aparatura RMN/CT si solutii de ingrijire medicala in situatii de urgenta.Pentru mai multe informatii despre masurile luate de Xerox ca raspuns impotriva crizei declansate de COVID-19, accesati: https://www.xerox.com/en-us/about/covid-19 si pagina de Facebook Xerox Romania.