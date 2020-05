Zentiva doneaza spitalelor si cabinetelor medicale 3.600 de litri de gel dezinfectant

Ziare.

com

Donatia de dezinfectanti se adauga celor peste 130.000 de echipamente de protectie distribuite catre mai mult de 200 de spitale si cabinete medicale individuale.Compania si-a adaptat productia si a dezvoltat un proiect special pentru a putea realiza in mod exceptional lotul de igienizanti de maini. Astfel, in timpul record de 4 saptamani, trecand prin etapele de testare, adaptare a liniei de productie, aprobari si finalizarea productiei, cei 3.600 de litri de dezinfectant au plecat cu titlu de donatie pentru a ajuta medicii si asistentele sa se protejeze.Pana la finalul lunii aprilie au fost donate urmatoarele tipuri de materiale: masti, manusi de unica folosinta, botosi, viziere, capeline, combinezoane, covorase si solutie biocida. Aceste materiale au fost distribuite in spitale, beneficiind de ele peste 7.200 de cadre medicale din linia intai.a declaratZentiva SA este liderul in volume vandute al pietei de medicamente generice din Romania, cu o cota de piata de 16,2% in 2019 (conform IQVIA Dec. 2019).Zentiva Romania este parte a Grupului european Zentiva, unul dintre cei mai importanti producatori de medicamente generice din Europa. Grupul detine unitati de productie la Bucuresti si la Praga. Fabrica Zentiva din Romania functioneaza neintrerupt din 1962, de la fondarea sa. In prezent, Zentiva Romania este cel mai mare producator de generice cu prescriptie de pe plan local, in volume vandute.Alaturi de echipa dedicata de peste 4000 de persoane si reteaua noastra de fabrici - inclusiv fabricile emblematice din Praga si Bucuresti - ne straduim sa fim campionii medicamentelor generice din Europa, pentru a sprijini mai bine nevoile zilnice de asistenta medicala ale oamenilor.Credem ca sanatatea trebuie sa fie un drept si nu un privilegiu. Mai mult ca oricand, oamenii au nevoie de acces mai usor la medicamente de inalta calitate si la asistenta medicala. Lucram in parteneriat cu medicii, farmacistii, distribuitorii, autoritatile de reglementare si guvernamentale pentru a asigura solutiile de zi cu zi de care depindem cu totii.