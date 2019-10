Mai mult de jumatate dintre europence spun ca au fost victimele unei forme de sexism, la locul de munca

Ziare.

de violenta sexuala sau sexista la locul de munca. Sunt datele unui studiu al IFOP publicat sambata si care a cuprins un esantion de 5.000 de femei realizat din cinci tari.Pentru femeile in cauza, fenomenul nu este neaparat o amintire indepartata: 21% dintre ele spun ca au avut de a face cu un astfel de tratament in cursul ultimelor 12 luni (si chiar 42% in randul celor cu varste sub 30 de ani), potrivit acestui studiu realizat pentru Fundatia Jean-Jaures si Fundatia europeana de studii progresiste (FEPS).Nu mai putin de 11% dintre respondente (9% in Franta si 15% in Spania) sustin chiar ca au avut un raport sexual "fortat sau nedorit" cu cineva din mediul lor profesional. O cifra care scoate in evidenta "zona gri care poate exista in jurul consimtamantului", atunci cand acesta poate "fi obtinut intr-un context de subordonare, intimidare sau manipulare", sustin autorii in acest studiu realizat in Franta, Germania, Italia, Maria Britanie si Spania.Violentele sexiste care ar putea parea cele mai putin grave sunt cele mai frecvente: 46% dintre femei au fost vizate de "fluieraturi, gesturi sau comentarii grosiere sau priviri indecente", o rata care urca pana la 56% in Germania. Nu mai putin de 26% dintre acestea sustin ca s-au confruntat cu astfel de gesturi sau cuvinte "in mod repetat".In plus, 9% dintre femei spun ca au suferit cel putin o data "presiuni" din partea unui coleg pentru a obtine de la ele un "act de natura sexuala" (de exemplu un raport sexual in schimbul unui loc de munca sau al unei promovari) si 18% spun ca li s-a impus "cel putin o data" contacte fizice precum o mana pe fese, o imbratisare fortata sau un sarut furat.Autorii acestor gesturi sau cuvinte deplasate nu sunt neaparat superiori ci pot fi colegi de acelasi nivel ierarhic, sau chiar persoane din exteriorul societatii, precum furnizori. si exista situatii in care femeilor li se ofera cadouri "jenante".Autorii noteaza ca "o foarte scazuta minoritate de victime ale hartuirii la locul de munca reusesc sa sparga zidul de tacere". Numai 13% dintre femeile care au fost atinse si 16% dintre cele asupra carora s-au facut presiuni pentru raporturi sexuale spun ca au discutat cu un interlocutor capabil sa rezolve problema la nivel interne, precum un superior ierarhic sau un sindicalist.Studiul IFOP a fost realizat printr-un chestionar online, in aprilie 2019, pe cinci esantioane de peste o mie de femei de peste 18 ani, in cinci tari ale Uniunii Europene