Aradean arestat dupa ce a sechestrat si violat o femeie. Victima ii facea curat in casa

Ziare.

com

Potrivit Politiei Arad, o femeie a sesizat, marti, politistii Sectiei 1 Vlaicu despre faptul ca, in noaptea de 21/22 septembrie, a fost tinuta cu forta intr-o garsoniera din oras si obligata sa intretina raporturi sexuale cu un barbat caruia ii stia doar porecla.In urma investigatiilor facute de politisti, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe langa Judecatoria Arad, suspectul a fost identificat, fiind vorba de un barbat de 50 de ani, din Vladimirescu, care locuieste fara forme legale in oras.Femeia s-ar fi deplasat la apartamentul in care locuia barbatul pentru a-i face curatenie, iar barbatul ar fi sechestrat-o si obligat-o sa intretina raporturi sexuale cu acesta. In momentul cand ar fi parasit locuinta, barbatul ar fi lovit-o cu pumnul si i-ar fi luat telefonul mobil.Barbatul a fost initial retinut pentru 24 de ore pentru viol, lipsire de libertate in mod ilegal si talharie calificata, iar ulterior magistratii Judecatoriei Arad au emis un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele sau.