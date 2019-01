Batran batut crunt de un recidivist in scara unui bloc. Agresorul fusese eliberat in baza recursului compensatoriu

Ziare.

Un clip in care un batran este batut intr-o scara de bloc din Galati a fost postat pe pagina de Facebook a Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor Reprezentantii federatiei sustin ca agresorul ar fi un recidivist eliberat tot in baza recursului compensatoriu."SOCANT! Talharie Galati 14 ian 2019 ora 11:52 - Autorul recidivist din Promotia Toader", este mesajul care insoteste clipul.In clip se observa cum barbatul in ataca pe batran si il loveste de zeci de ori cu pumnul.Clipul poate fi urmarit AICI Amintim ca un tanar de 25 de ani a murit , duminica, la Spitalul din Medias, judetul Sibiu, dupa ce a fost injunghiat in timpul noptii, in urma unui conflict izbucnit intre mai multi localnici, intr-un club si care apoi a continuat in strada.Victima a fost lovita cu cutitul de 11 ori si a primit numeroase lovituri cu pumnii si picioarele in cap. Trei barbati au fost retinuti dupa crima de la Medias, doi dintre acestia fiind eliberati in baza recursului compensatoriu. Doi dintre suspecti sunt cercetati pentru omor, iar unul pentru loviri si alte violente.A.G.