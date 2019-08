Dezvaluiri despre cum isi abuza fetele Bogdan Draghici: Este acuzat in alte doua cazuri, iar sotia lui a vrut sa faca plangere, dar i s-a reprosat ca incearca sa-l defaimeze

Ziare.

com

Surse apropiate anchetei au relatat pentru News.ro ca Helen Draghici ar fi declarat, in aprilie, ca a fost contactata de politisti, care i-au cerut detalii in legatura cu poze facute de Bogdan Draghici copiilor si cu activitatea lui pe Internet.Politistul a sfatuit-o sa se uite la filmul "Leaving Neverland" - referitor la acuzatiile de abuz sexual aduse lui Michael Jackson - si sa discute cu fiicele sale. Astfel, fiica sa i-a relatat abuzurile la care a fost supusa.Sursele citate au declarat ca Draghici obisnuia sa le citeasca fiicelor sale povesti seara la culcare, iar unele agresiuni s-ar fi petrecut la finalul unor astfel de seri.Conform acelorasi surse, primul viol asupra fiicei vitrege a avut loc in dormitorul conjugal, in timp ce sotia lui Bogdan Draghici, medicul Helen Draghici, se afla in Germania, unde il insotea pe tatal acestuia pentru o interventie chirurgicala.Sursele citate au afirmat ca Draghici obisnuia sa le cumpere lenjerie intima si costume de baie fiicelor mai mari, obligandu-le sa le probeze, timp in care, in pofida protestelor fetelor, privea si el in cabina de proba. Acasa le punea din nou sa probeze hainele cumparate si le fotografia.De asemenea, el instituise o competitie intre fete cu privire la participarea la activitati scolare si extrascolare, iar cele care obtineau cele mai bune rezultate primeau cadouri sau il insoteau in deplasarile in tara in care consilia si asista alti tati pentru a obtine custodia copiilor. Castigatoare erau de obicei tot fiicele mai mari, inclusiv cea care a fost victima agresiunilor sale, agresiuni petrecute chiar in timpul unor astfel de deplasari.Surse judiciare au declarat pentru News.ro ca inca doua fete apropiate familiei au declarat ca in jurul varstei de 12 ani au fost agresate de catre Bogdan Draghici.In cazul uneia dintre fete, unde a fost inregistrat un singur episod de abuz, Helen Draghici, la acel moment in proces de divort cu Bogdan Draghici, s-a adresat Sectiei 24 Politie, care a atasat sesizarea unui dosar deja in lucru care avea ca obiect nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului, in conditiile in care Bogdan Draghici nu ii permitea sa o viziteze pe fiica lor.In cazul celei de-a doua fete, acum majora, agresiunile au durat aproape trei ani, acesteia spunandu-i-se, la momentul la care s-a adresat politiei, ca faptele s-au prescris si ca oricum nu au dovezi. Dupa ce a aflat de acest caz, Helen Draghici s-ar fi adresat, spun surse judiciare, Directiei pentru Protectia Copilului, exprimand temeri in legatura cu faptul ca si fiicele sale ar fi putut fi victime, insa i s-a raspuns ca incearca sa il defaimeze pe Bogdan Draghici, considerat un tata model.