Caz socant in Suceava: O minora de 15 ani, insarcinata, a fost batuta cu biciul de concubin

Imaginile in care se vede fata de 15 ani, batuta cu biciul si pumnii de concubin, au aparut pe YouTube vineri seara.Dupa aparitia imaginilor, politistii suceveni s-au autosesizat si identificat agresorul."Este vorba despre o minora in varsta de 15 ani, insarcinata in luna a cincea. Are o relatie de concubinaj cu un tanar de 19 ani", a declarat, pentru Mediafax, Ionut Epureanu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Suceava.In urma audierilor, fata de 15 ani si mama ei au negat incidentul si nu au vrut sa depuna plangere impotriva agresorului."Ei sustin ca filmarea ar fi din data de 15 ianuarie 2020, ca ar fi fost facuta in joaca si ca este o razbunare a fostului concubin al mamei minorei", a mai spus Epureanu.Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru violenta in familie, raportat la infractiunea de loviri si alte violente, dar si pentru infractiunea de act sexual cu minor.Politistii au contactat si reprezentantii Directiei Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului pentru a demara o ancheta sociala.