Cine este violatorul, scapat din puscarie la Marea Eliberare, care a agresat o fetita in Bucuresti

Ce spun anchetatorii

Cum a fost prins

CV-ul infractional

Cine a iesit din inchisori in prima zi

Razboiul declaratiilor FSANP-ANP

Ziare.

com

Un barbat condamnat in trecut pentru viol si eliberat in octombrie anul trecut a agresat pe 1 martie o fetita de 13 ani in scara unui bloc din Bucuresti.Barbatul avea interdictie de a intra in Bucuresti. Costel Manea a ajuns din nou dupa gratii. El fusese inchis in urma cu opt ani pentru o infractiune similara.Potrivit Legii recursului compensatoriu, la 30 de zile executate in conditii necorespunzatoare, detinutul are beneficiul unui numar de sase zile care se considera efectiv executate. In primul weekend de la intrarea in vigoare a legii, au fost eliberate din inchisori 764 persoane. Totodata, 1.787 persoane au fost eliberate conditionat."La data de 01.03.2018, in jurul orelor 13:05 - 13:10, inculpatul M.C. a urmarit-o pe persoana vatamata, in varsta de 13 ani, pana in scara blocului din str. Logofat Dan nr. 2, Sectorul 2, mun. Bucuresti, unde, la parter, a agresat-o sexual, respectiv a atins-o cu mana in zona intima, in zona organelor genitale si a incercat sa-i introduca mana in pantaloni, incalcand astfel si pedeapsa complementara a interdictiei de a se afla in municipiul Bucuresti pentru o perioada de 5 ani, pedeapsa complementara definitiva prin Decizia Penala nr. 1999/20.10.2011 a Curtii de Apel Bucuresti.Facem precizarea ca inculpatul a fost eliberat la data de 19.10.2017, in temeiul Legii nr. 169/2017", explica Parchetul, intr-un comunicat de presa remis Mediafax. Camerele de supraveghere au avut un rol foarte important in identificarea si prinderea acestuia. Incidentul s-a petrecut intr-o scara de bloc din Sectorul 2 al Capitalei, potrivitFetita in varsta de 13 ani venise sa isi viziteze bunicii, insa nu a mai apucat sa urce pana la etajul 9, pentru ca barbatul de 41 de ani a agresat-o in fata liftului. Fetita s-a speriat si a inceput sa urce pe scari, moment in care agresorul a fugit din scara blocului."Fata era aici, din ce am vazut eu pe camere. Deci el a venit, i-a saltat fasul, asa in sus si i-a bagat mana in pantaloni si s-a intors si a iesit si a plecat", povesteste administratorul blocului.Atunci fata a fugit pe scari. Totul s-a intamplat pe 1 martie, la pranz, intr-o scara de bloc din cartierul bucurestean Pantelimon. Copila venise sa isi viziteze bunica."A venit fata acasa speriata ca a pus un barbat mana pe ea. Am fost dupa el, dar nu l-am prins", spune unchiul fetei.A doua zi, rudele fetei au depus plangere la politie. Nu a durat mult pana ce agresorul a fost prins, iar fetita a fost chemata la sectie sa-l identifice.Costel Manea a fost arestat in aprilie 2011 pentru acuzatia de viol. El a fost condamnat in august 2011 la 7 ani de inchisoare si interzicerea mai multor drepturi. Potrivit magistratilor, barbatul trebuia sa plateasca femeii agresate daune morale de 50.000 de lei. Instanta a confiscat de la acesta un briceag, folosit de Manea pentru a o ameninta pe femeie.Barbatul mai avusese anterior probleme cu legea, dupa ce a fost arestat in august 2007 intr-un caz de furt. In 2008, el a fost condamnat la 3 ani si 6 luni pentru furt si a primit si interdictia de a intra in Capitala pe o perioada de 3 ani. Interdictie pe care a incalcat-o atunci cand a savarsit infractiunea de viol din 2011.Inainte de a fi pus in libertate in baza legii recursului compensatoriu, Costel Manea a facut mai multe cereri de eliberare conditionata la Judecatoria Giurgiu. Toate au fost respinse de instanta.In prima zi in care Legea recursului compensatoriu a intrat in vigoare, pe 19 octombrie 2017, au fost eliberati 529 de detinuti. "In baza acestei legi, prin adaugirea celor sase zile (..) - au iesit 529 de detinuti. Nu credeam ca impactul va fi atat de mare", a declarat atunci Tudorel Toader.Din cei 529 de detinuti eliberati in prima zi in care legea a intrat in vigoare, 184 au fost condamnati pentru furt, 135 pentru talharie, 47 pentru viol si 33 pentru omor, dintre care sase au fost condamnati pentru omor deosebit de grav. In viitorul apropiat vor fi pusi in libertate alti 3.000 de detinuti.Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor a atras atentia ca legea recursului compensatoriu nu a fost altceva decat o "gratiere mascata" cu dedicatie, ce nu i-a ajutat in niciun fel pe detinuti, avand in vedere ca o treime dintre cei scapati la "marea eliberare" ce a inceput in octombrie 2017 au comis deja noi infractiuni si s-au intors dupa gratii.Din totalul celor 4.458 de persoane care au beneficiat de masurile compensatorii prevazute de Legea nr. 169/2017, ponderea celor care au recidivat se situeaza sub pragul de 1%, a replicat, la sfarsitul lunii ianuarie, Administratia Nationala a Penitenciarelor.