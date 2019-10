Cluj: O fata de 16 ani data disparuta a fost gasita batuta si abandonata pe camp

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgenta pentru Copii Cluj, Daniel Dreghiciu, a declarat, duminica, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca fata a fost adusa sambata la UPU, unde a primit ingrijiri medicale si a fost transferata la Neurochirugie, in prezent fiind internata la sectia de Terapie Intensiva a spitalului."Fata a fost adusa, sambata, la UPU, prezenta traumatism cranio-facial sever, stabila din punct de vedere al respiratiei si circulatiei. Era constienta. A fost dusa la Neurochirurgie, iar in prezent s-a intors si este internata la Terapie Intensiva la Spitalul de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca, sub supraveghere si monitorizare, in colaborare cu neurochirurgii. Este constienta, usor confuza, fara probleme respiratorii sau circulatorii, nu necesita interventii chirurgicale", a spus Dreghiciu.Fata, in varsta de 16 ani, din comuna Cojocna, a fost data disparuta dupa ce, vineri, a plecat la o scoala din Cluj-Napoca, nu s-a mai intors acasa si nu a putut fi contactata pe telefonul mobil, care era inchis. Ea a fost gasita de politisti sambata.Potrivit politistilor, fata a fost gasita cu urme de violenta pe corp, motiv pentru care a fost transportata la unitatea medicala pentru acordarea ingrijirilor de specialitate."A fost gasita pe raza localitatii Caianu, pe camp, si a refuzat sa coopereze cu organele de politie. In prezent, exista un cerc de suspecti, se iau in calcul mai multe ipoteze de lucru, fiind audiate mai multe persoane din anturajul fetei, pentru stabilirea imprejurarilor exacte in care minora a fost agresata. Lipsa de cooperare a tinerei cu anchetatorii ingreuneaza demersurile facute pentru stabilirea exacta a starii de fapt", au spus sursele citate.Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, Mirel Toader, a declarat la randul sau ca in acest caz a fost inceputa urmarirea penala pentru lipsire de libertate, loviri si alte violente."Se fac cercetari in vederea identificarii autorului", a spus Toader.