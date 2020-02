Cod de interventie "Angela" - proiect de prevenire a agresiunilor in cluburile si barurile din centrul vechi al Capitalei

Ziare.

Presedintele Asociatiei Necuvinte, Simona Voicescu, a declarat intr-o conferinta de presa ca proiectul vizeaza prevenirea agresiunilor, in mod deosebit a celor de natura sexuala, in centrul vechi al Capitalei prin folosirea codului de interventie 'Angela'."'Angela' inseamna ca atunci cand ne simtim in dificultate, fie ca poate am baut prea mult sau ne simtim rau sau ni s-a pus ceva in bautura sau chiar suntem intr-un risc de a fi victima unei agresiuni, vorbim cu personalul barului, clubului, restaurantului in care ne aflam si intrebam daca putem vorbi cu colega lor, Angela.Ei, din acest cod de ajutor, trebuie sa inteleaga ca suntem intr-o situatie dificila, sa ne duca undeva in spate, departe de ochii celorlalti si sa ne intrebe care este problema noastra, daca avem nevoie de un taxi, sa ne cheme prietenii, rudele, familia sau daca avem nevoie de interventia Politiei sau Ambulantei", a spus Voicescu.Ea a precizat ca "Vorbeste cu Angela" vine din Marea Britanie, de unde campania a fost imprumutata pana in prezent in aproape toate tarile vorbitoare de limba engleza (in 17 state)."Nu vreau sa se inteleaga ca 'Angela' inlocuieste interventia liniei nationale 112, ci este doar o scurtatura destinata strict zonelor de agrement", a afirmat Voicescu.Comisarul-sef Aurelian Ciocirlan, director general adjunct al Politiei Capitalei, a declarat ca vor fi demarate activitati de popularizare a campaniei, vor fi discutii cu personalul cluburilor si discotecilor din centrul vechi."Sunt convins ca acest proiect va prinde si de ce sa nu fim optimisti si sa nadajuim ca-l putem extinde si in alte zone ale municipiului Bucuresti si nu numai, daca poate fi un proiect care poate naste rezultate asteptate", a spus Ciocirlan.El a adaugat ca infractiunile predominante in centrul vechi al Capitalei sunt reprezentate de "mici violente pe fondul consumului de bauturi alcoolice".