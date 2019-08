Copilul disparut din Focsani a fost gasit. Era cu un barbat condamnat pentru pedofilie

Ziare.

Barbatul a fost plecat cu baiatul pentru o ora si jumatate."In continuarea cercetarilor in cazul minorului in varsta de 9 ani care a fost dat disparut in cursul zilei de ieri, aseara, in jurul orei 20:00, politistii din cadrul Politiei Mun. Focsani l-au identificat si ulterior l-au retinut pentru 24 de ore pe barbatul cu care baiatul a plecat pentru aproximativ o ora si jumatate", precizeaza Politia Vrancea, citata de News.ro.In cursul zilei de joi, barbatul urmeaza sa fie prezentat la Parchetul de pe langa Judecatoria Focsani, cu propunere de arestare preventiva."In prezent, se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de agresiune sexuala, in vederea documentarii si probarii intregii activitati infractionale a celui in cauza", adauga politistii.Potrivit unor surse judiciare citate de ProTV, barbatul ar fi recidivist, avand o condamnare cu inchisoare de 15 ani pentru act sexual cu minor, pe care a ispasit-o. Un copil de noua ani din Focsani a disparut ieri din parcul situat in Piata Unirii din Focsani, unde iesise la joaca impreuna de bunicul.