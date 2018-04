Cum reactioneaza romanii la o tentativa de viol: Unii rad, altii filmeaza, nimeni nu face nimic (Video)

Ziare.

Cativa tineri si-au scos telefoanele mobile si au inceput sa filmeze intamplarea, insa nu au intervenit sa o ajute pe tanara.Din contra, acestia au inceput sa faca glume si sa spuna ca "femeia e virgina si se teme de dezvirginare".Incidentul a avut loc in 5 aprilie.In filmarea care s-a viralizat in scurt timp se aude cum unul dintre cei care filmau spune "vad ca nu prea-i place, ca o tine cu forta, unde-s catusile?", insa tot nu face ceva pentru a-l opri pe barbat, care ar fi fost in stare de ebrietate."Valentine's day (Sfantul Valentin - n.red.), varianta 5 aprilie", mai afirma alt tanar care bufneste in ras.Un baiat spune "Ia uite, lumea trece pe strada, dar nu are nicio treaba", insa nici el nu sare in ajutorul femeii imobilizate pe trotuar.La un moment dat, un barbat intervine si il imbranceste, femeia reusind astfel sa scape din stransoare.Va avertizam ca urmeaza imagini cu impact emotional.Iata filmarea: