"Fiul lui Gheorghe Dinca este urmarit penal dupa ce a agresat doi jurnalisti"

"Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti au dispus la data de 20.12.2019 punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul Dinca Gheorghe Daniel sub aspectul savarsirii a doua infractiuni de lovire sau alte violente, acuzatiile fiind aduse la cunostinta inculpatului", a transmis, vineri, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti.Potrivit procurorilor, marti, in jurul orei 15:00, in timp ce se aflau in spatele Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale din Bucuresti, inculpatul Dinca Gheorghe Daniel ar fi agresat fizic doua persoane, lovindu-le in zona capului. Una dintre victime a avut nevoie de2-3 zile de ingrijiri medicale."In cauza fata de inculpatul Dinca Gheorghe Daniel, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti a dispus luarea masurii preventive a controlului judiciar pe o durata de 60 de zile", au mai transmis procurorii. Jurnalistii Antena3 si Romania Tv au fost agresati, marti, de fiul lui Gheorghe Dinca , la iesirea de la CNA. Dupa comiterea faptei, barbatul a disparut, fiind gasit de politisti cateva ore mai tarziu.