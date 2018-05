Gelozia si telefoanele insistente ar putea fi definite ca acte de violenta domestica - legea a trecut de Senat

Ziare.

Violenta domestica ar putea fi definita drept "orice inactiune sau actiune intentionata de violenta fizica, sexuala, psihologica, economica, sociala sau spirituala care se produce in mediul familial sau domestic ori".Este extinsa si sfera violentei psihologice la acte precum, transmite Adevarul Deci actele de gelozie si telefoanele insistente la ore neadecvate vor putea fi considerate acte de violenta si pedepsite ca atare.Potrivit specialistilor, victimele terorizate psihic de partenerii de viata au de suferit, chiar daca ranile nu sunt fizice.Parlamentarii care au initiat proiectul argumenteaza ca violenta domestica este un fenomen raspandit in Romania, iar deseori duce chiar la decesul victimei.Initiatorii vor, de asemenea, sa implementeze noi servicii sociale pentru asistenta victimelor, precum osi, care sa se deplaseze la fata locului atunci cand este nevoie. Ele ar urma sa analizeze situatia si sa consilieze victima.Este redefinita si violenta spirituala, care va cuprinde actiuni precum interzicerea dreptului de a vorbi in limba materna si de a invata copiii sa vorbeasca in limba materna.Initiatorii proiectului de lege mai propun ca, iar elevii sa invete despre respectul reciproc, rezolvarea non-violenta a conflictelor si dreptul la integritate personala, printre altele.In plus, si studentii ar putea fi instruiti privind violenta domestica, dar si alte teme, ce vor fi predate de judecatori, procurori sau politisti.Proiectul de lege a ajuns la Camera Deputatilor si urmeaza sa intre pe ordinea de zi.Violenta domestica e o problema stringenta in tara noastra, aspect asupra caruia a atras atentia si procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, in luna martie, cand a prezentat bilantul Ministerului Public pe anul 2017 Lazar a precizat ca, anul trecut, au fost trimisi in judecata 1,500 de inculpati pentru violenta in familie, aspect ce este "ingrijorator", potrivit acestuia.