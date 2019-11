Guvernul anunta ca raportul intocmit in urma desecretizarii dosarului 10 august va fi facut public in cel mai scurt timp

Ziare.

Seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, a anuntat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, ca ministrul Afacerilor Interne a prezentat, in cadrul sedintei, stadiul desecretizarii dosarului violentelor din 10 August din Piata Victoriei."Procedurile pentru desecretizarea dosarului 10 august sunt in curs de finalizare si urmeaza sa fie publicat acest raport in cel mai scurt timp. Astazi (miercuri - n.r.) se asteapta finalizarea acestor proceduri", a spus Danca.Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca dosarul violentelor din 10 august din Piata Victoriei va fi desecretizat in aceasta saptamana. Ulterior, in sedinta de guvern de azi, el l-a anuntat pe premierul Ludovic Orban ca acest lucru se va intampla chiar astazi.PNL si-a asumat prin programul de guvernare desecretizarea dosarului deschis in urma violentelor de la mitingul care a avut loc in Piata Victoriei in 10 august 2018.Marcel Vela a declarat, la audierea din comisiile de specialitate, ca raportul privind evenimentele din 10 august 2018 trebuie desecretizat pentru a elimina neincrederea existenta in randul populatiei. Pe 10 august 2018 a avut loc protestul diasporei, in urma caruia mii de romani au simtit efectul gazelor lacrimogene, iar sute au ajuns din Piata Victoriei direct la spital, unii fiind raniti grav. Violentele din 10 august 2018 din Piata Victoriei s-au soldat cu sute de plangeri penale la parchete, facute atat de protestatari, cat si de jandarmi.