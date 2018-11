Inca un eliberat conditionat a recidivat: A sechestrat si violat o fata

Ziare.

Eugen Buliga, sau "Jan", cum este cunoscut in lumea interlopa ieseana, si-a castigat renumele de "regele puscariilor" deoarece si-a petrecut cea mai mare parte a vietii in spatele gratiilor.Potrivit mai multor surse judiciare citate de jurnalistii ieseni, acum Eugen Buliga este din nou acuzat de viol si lipsire de libertate, dupa ce ar fi obligat, pe 25 noiembrie, dar si la sfarsitul lunii octombrie, o minora din comuna ieseana Andrieseni sa intretina relatii sexuale cu el. In consecinta, ar putea ajunge, in curand, inapoi la inchisoare.Barbatul a savarsit de-a lungul anilor mai multe infractiuni. A fost inchis de trei ori si eliberat conditionat, de fiecare data. Odata ajuns in liberate, insa, s-a apucat din nou de rele, potrivit Ziarului de Iasi In 2006, Buliga a fost condamnat la 13 ani pentru viol si incarcerat. In inchisoare, a avut un comportament violent. Judecatorii au refuzat sa-l elibereze inainte de termen din cauza ca au considerat ca acesta are "un potential criminogen ridicat", despre care "instanta nu are date ca s-ar fi diminuat in totalitate pe parcursul anilor de detentie".In cele din urma, insa, in baza legii recursului compensatoriu, interlopului i s-au scazut 400 de zile din pedeapsa si a fost eliberat mai devreme.Presa a relatat pe larg, in ultimele luni, cazuri ale unor infractori violenti care, eliberati din inchisoare in baza legii recursului compensatoriu, au facut din nou victime.