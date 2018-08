Cod impotriva abuzurilor sexuale: "Incotro e Panama?"

"Nu este o problema specifica festivalurilor"

"Incotro e Panama?"

Localitatea Wacken, landul german Schleswig-Holstein. Festivalul Wacken Open Air 2010. In fata unei scene, zeci de mii de spectatori. O tanara femeie face baie de multime. Poarta o bluza mulata si fusta scurta. Sub ea, mainile a sute de barbati, unii beti, altii bine-dispusi si, cu siguranta, multi dintre ei usor infierbantati de "incarcatura" atragatoare pe care o dau din mana in mana. Voit sau nu, o mana sau alta ating zonele intime ale femeii. Cand ajunge la sol nu mai are bikini pe ea.Scene ca aceasta pot avea loc la orice concert sau festival, indiferent de amploarea evenimentului sau de stilul muzical. Subiectul nu este deloc nou, numai ca lumea a evitat sa-l abordeze. Pana s-a umplut paharul.In Suedia, de exemplu, pana in 2017, cand, la festivalul Bravalla, au fost raportate foarte multe cazuri de abuz sexual, printre care si trei violuri. O adolescenta de 15 ani a fost agresata chiar in fata celorlalti participanti la un concert. Cu un an inainte fusesera inregistrate cinci violuri. Oripilati, organizatorii au anulat editiile viitoare ale celui mai mare festival de muzica din Suedia.Nu exista certitudinea ca la Bravalla (Suedia) au fost savarsite "doar" trei violuri, fiindca multor victime le este rusine sa faca reclamatie. Altele prefera sa isi faca dreptate singure. In 2017, la festivalul de la Wacken (Germania), o femeie si-a batut atat de rau agresorul - un barbat beat - incat acesta a necesitat ingrijiri medicale.Campania #MeToo a sensibilizat si a facut opinia publica mai atenta la acest tip de delicte. Astfel, in 2018, la inceputul sezonului estival - totodata si sezonul concertelor - presa germana a abordat si chestiunea abuzurilor sexuale, intrebandu-se daca, la manifestari de gen, numarul acestor incidente a crescut sau nu. In lipsa unor statistici nu s-a putut oferi raspunsul. Insa germanii n-au uitat nici agresiunile din noaptea de revelion, in 2016, in orasul Koln.Firma de evenimente FKP Scorpio se ocupa, printre altele, de organizarea festivalului Hurricane - un eveniment la care iau parte aproximativ 80.000 de persoane. In opinia managerului Stephan Thanscheidt, problema n-ar fi prezenta atator oameni la un loc, ci persoanele care intrec masura si care, si-n alte imprejurari, ar comite o asemenea fapta. "Abuzul sexual nu este specific festivalurilor, ci este o problema sociala generala", declara el in editia pe 2018 a revistei "Festivalguide".Statistici nu exista, asa ca la numaratoare conteaza numai plangerile inregistrate oficial. Intre timp insa putina lumina ar putea face studiile pe marginea incidentelor neraportate. Astfel, Institutul britanic pentru sondarea opiniei publice "YouGov" a chestionat peste 1.000 de participanti la festivaluri (femei si barbati) . Acestia au raspuns la intrebari privind experientele lor la concerte/evenimente publice in ultimii 5 ani.Conform sondajului, 20% din respondenti (indiferent de sex) au fost cel putin o data agresati sexual. In cazul femeilor sub 40 de ani, rata abuzurilor a fost chiar mai mare (43%) . Incepand din 2016 festivalul Glastonbury ofera, in fata scenei, un sector special cu locuri numai pentru femei.Un alt studiu, de data aceasta al universitatii Durham, arata ca aproape 70% dintre participantele la festivalurile din Marea Britanie se tem ca ar putea fi agresate sexual. Intre timp, in cluburile din Germania sau la concerte/festivaluri, persoanele abuzate pot cere pe loc ajutor personalului angajat - cu ajutorul unui cod. Este mai simplu ca raportarea unui delict, unde s-ar putea ca acestea sa nu se simta luate in serios.In 2017 compania FSK Scorpio a demarat proiectul "Panama". "Cand angajatilor nostri li se adreseaza intrebarea Incotro e Panama?, persoana este luata si dusa imediat intr-un loc sigur, fara alte intrebari. Dupa aceea decidem, impreuna cu persoana respectiva, cum o putem ajuta", explica Stephan Thanscheidt.Codul functioneaza chiar si-n cazul celor care cauta protectie din alte motive, femei sau barbati deopotriva. Ideea vine din Marea Britanie si a fost preluata la multe festivaluri sau in cluburi. Prin campania "Panama" oamenii prezenti la evenimente au devenit mai sensibili si mult mai vigilenti la ceea ce se intampla in jurul lor.