Mars inedit la Timisoara: Sute de oameni cu fetele acoperite, in sir indian (Video)

Astfel, 500 de oameni au marsaluit in sir indian prin Timisoara fara sa zica nimic si purtand masti care sa le acopere fata. Ei au mers de la Bastionul Theresia, spre sediul Serviciului pentru Victimele Violentei Domestice si Agresori, de pe strada Simion Barnutiu, informeaza Opinia Timisoarei. La finalul marsului, particpantii si-au dat masile jos si au realizat un dans sincron sub sloganul: "LASA MASCA JOS! Violenta psihologica nu se vede, dar lasa urme adanci! Lasa cicatrici! Provoaca rani! Opreste Violenta! Viata este frumoasa, merita traita!"."Trebuie sa schimbam perceptia gresita, potrivit careia hartuirea sau violenta la adresa femeilor este un comportament acceptabil si normal. Este responsabilitatea noastra de a spune 'NU' si de a respinge in mod deschis actele de violenta sau de hartuire si de a oferi sprijin victimelor", a spus Corina Eva, purtator de cuvant al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.