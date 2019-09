Arad: O adolescenta a fost batuta pe strada de o agenta de paza care bause. Politia spune ca a avut ghinion

Ziare.

Potrivit martorilor, fata a fost luata la bataie din senin, fiind salvata de politisti locali care patrulau in zona.Femeia care lucreaza ca agent de paza are 29 de ani si se afla in timpul liber, potrivit politiei locale.Aceasta a devenit violenta dupa ce a consumat alcool.Politisti locali care patrulau in zona au vazut incidentul si au intervenit pentru a o salva pe tanara. Victima nu a avut nevoie de ingrijiri medicale, iar agresoarea a fost amendata cu 1.000 de lei."Cu mintea intunecata de aburii alcoolului, B.D.A. a prins pofta de scandal, moment in care minora ghinionista, in varsta de 15 ani, i-a iesit in cale. Acela a fost momentul in care H.V.R. a fost luata la bataie, fara un motiv anume, de catre B.D.A. Politistii locali cu atributii de ordine publica aflati in zona s-au autosesizat, au intervenit prompt in aplanarea incidentului, fiind nevoiti sa procedeze la imobilizarea agresoarei.Oamenii legii au reusit sa ia legatura cu mama minorei, care a sosit deindata la locul faptei pentru a prelua copila. Politistii locali au solicitat sosirea la fata locului a unui echipaj al colegilor din cadrul Politiei Municipiului Arad, care a preluat speta, urmand sa o cerceteze din perspectiva posibilei responsabilizari penale a agresoarei", a transmis Politia Locala Arad.