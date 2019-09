O adolescenta a fost violata de 3 barbati pe malul Dunarii. Agresorii au fost retinuti

Ziare.

com

Lamuririle au fost date de Politia din Mehedinti, dupa ce presa a relatat ca fata a sunat la 112 sa spuna ca este urmarita, dar pana sa ajunga politia a fost violata. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti precizeaza ca echipajul a ajuns la fata locului in cinci minute de la sesizare."La sediul Politiei, victima a formulat plangere impotriva celor trei pentru viol, a fost examinata medico-legal, iar din concluziile raportului a fost dispusa retinerea celor trei tineri. In urma cercetarilor efectuate si a probatoriului administrat in cauza s-a dispus continuarea urmaririi penale pentru savarsirea infractiunii de complicitate la viol si viol, cei trei barbati fiind retinuti pentru 24 de ore, pe baza de ordonanta de retinere, si introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul IPJ Mehedinti", a declarat Nicolae Lohon, purtatorul de cuvant al IPJ Mehedinti.Cercetarile sunt facute sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Drobeta Turnu Severin.Surse judiciare au declarat pentru Mediafax ca totul ar fi pornit dupa ce tanara ar fi hotarat sa se intalneasca cu unul dintre ei, pe care il cunostea, insa la intalnire au venit si cei doi prieteni ai acestuia.