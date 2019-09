O eleva de 13 ani si-a pus prietenii sa violeze o fata, care i-a furat iubitul

Ziare.

com

Prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Zalau, Tiberiu Corda, a declarat joi, pentru Agerpres, ca cei trei tineri, respectiv doua fete si un baiat, de 19 ani, erau impreuna cu partea vatamata, o fata de 16 ani, miercuri noaptea, in zona Salii Sporturilor din Zalau, atunci cand, din motive personale, au agresat-o pe aceasta din urma si au supus-o la acte sexuale contra vointei ei.Potrivit acestuia, tanarul de 19 ani a obligat victima sa intretina cu el raporturi sexuale orale si normale, iar o fata de 16 ani a intretinut cu persoana vatamata raporturi sexuale orale.Conform Mediafax, agresiunea a avut loc la indemnul copilei de 13 ani, careia victima i-ar fi furat iubitul.Tiberiu Corda a adaugat ca tanara vatamata a fost gasita ulterior, pe strada, de o patrula de Politie, imbracata doar cu lenjeria intima.Victima a fost dusa mai apoi la spital, raportul medico-legal indicand, la o prima evaluare,"Fata de tinerii de 19 si 16 ani s-a luat masura retinerii pentru 24 de ore, in vreme ce fata de 13 ani nu raspunde penal pentru cele intamplate", a adaugat Tiberiu Corda.Procurorii continua cercetarile in acest caz, dosarul penal urmand a fi inaintat instantei.