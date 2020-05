O fata de 17 ani a fost rapita de pe o strada din Pitesti

Ziare.

com

"In seara zilei de 6 mai a.c., in jurul orei 19:00, politistii Sectiei 3 Politie Pitesti au fost sesizati de tatal minorei despre faptul ca fiica sa, in timp ce se afla pe o strada din Pitesti, a fost abordata de trei barbati, care ar fi urcat-o, cu forta, intr-un autoturism, care ulterior ar fi plecat intr-o directie necunoscuta", transmite Politia.Adolescenta se numeste Diana Vilcea, are 17 ani si urmatoarele semnalmente: 1,65 - 1,70 m. inaltime, constitutie atletica, ochi caprui, par negru, despletit.La momentul disparitiei, era imbracata cu o fusta neagra si un tricou de culoare deschisa.Politistii au demarat imediat cautarile, fiind declansat mecanismul national de alerta in cazul rapirii unui copil.De asemenea, a fost intocmit dosar penal pentru lipsire de libertate, cercetarile fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, cu avizul procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arges.Persoanele care pot oferi informatii, care sa conduca la depistarea fetei, sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta 112 sau sa anunte cea mai apropiata unitate de politie.