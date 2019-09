O fata violata din Alexandria contrazice politistii, care se laudau ca au localizat-o: De fapt, ea le-a dat adresa exacta unde era sechestrata

Ziare.

Fata spune insa ca s-a localizat singura si a dat indicatii clare cu privire la locul in care se afla.Mai exact, politistii teleormaneni au comunicat public ca ieri dimineata o fata de 19 ani a sunat la 112 pentru a cere ajutor, fiind sechestrata si violata intr-un apartament din Alexandria.In comunicatul transmis, politistii sustineau ca fata nu a indicat adresa la care se afla, fiind nevoiti sa o localizeze prin mijloace specifice."O persoana de sex feminin a sesizat prin 112 faptul ca a fost victima infractiunii de viol si este sechestrata intr-un imobil din municipiul Alexandria, fara a indica adresa exacta. In scurt timp, prin mijloace specifice, s-a reusit localizarea apelantei intr-un imobil din municipiul Alexandria, situat la etajul 4 al unui bloc de locuinte", se arata in comunicatul semnat de seful IPJ Teleorman, Valentin Dumitrascu.Fata ii contrazice, insa, pe politisti, declarand ca inainte de a suna la Politie a cautat prin locuinta un indiciu cu privire la locul exact in care se afla. Astfel a gasit o factura, pe numele mamei presupusului agresor."El imi luase telefonul. L-am rugat sa nu dorm in aceeasi camera, m-a dus in camera mamei lui, mi-a dat telefonul, ca avea incredere in mine. Stiind ce s-a intamplat in cazul Caracal, am vrut sa aflu adresa si apoi sa sun la politie, ca sa nu-i pun pe politisti pe drumuri.Am gasit o factura de la apa, unde scria numele mamei baiatului si adresa unde ma aflam. Am sunat la politie, mi-au vorbit frumos, in 10 minute au ajuns", spune tanara.Comisarul Iulian Orbesteanu, din cadrul IPJ Teleorman, sustine ca la mijloc nu ar fi o minciuna, ci o confuzie, pentru ca in timp ce discutau cu fata la telefon se facuse deja localizarea blocului. Factura gasita de fata le-a indicat doar apartamentul in care aceasta era tinuta."In timp ce vorbea la telefon cu colegii mei, noi deja facusem localizarea imobilului. Dar colega noastra i-a cerut fetei sa caute ceva indicii in apartament si astfel a gasit factura aceea, care ne-a indicat exact numarul apartamentului", a declarat Iulian Orbesteanu.Pana la aceasta ora, tanara nu a depus plangere la politie impotriva tanarului de 22 de ani. El nu a opus rezistenta la sosirea politistilor si a fost dus la politie pentru cercetari.