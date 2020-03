O fetita de patru ani din Medgidia a fost injunghiata de mama sa

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, sambata dupa-amiaza, politistii din cadrul Politiei municipiului Medgidia au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca o fata, in varsta de 4 ani, ar fi fost injunghiata la domiciliul sau din localitate."Deplasati la fata locului, politistii au stabilit faptul ca minora ar fi fost injunghiata de catre mama sa, de 28 de ani, care ar fi parasit locuinta dupa comiterea faptei. Aceasta a fost gasita de politisti si condusa la sediul Politiei municipiului Medgidia", au precizat reprezentantii IPJ Constanta.Politistii continua cercetarile pentru a stabili imprejurarile exacte ale producerii faptei.Conform unor surse, femeia si-ar fi motivat gestul prin faptul ca fetita facea galagie.Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta, fetita a suferit doua plagi injunghiate in zona abdominala, fiind dusa la spital, in prezent starea ei este stabila.