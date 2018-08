O imagine puternica: O femeie in scaun cu rotile e pusa la pamant de interventia jandarmilor. Zeci au fost afectati de lacrimogene (Galerie foto)

Foto: Ziare.com

In imaginile difuzate de Digi24, se vede cum barbatul care o insotea pe femeie este impins de un scutier, iar femeia aflata in scaun cu rotile de un altul.Cei doi se ciocnesc, moment in care scaunul cu rotile loveste barbatul, iar femeia cade.De altfel, in Piata Victoriei au avut loc mai multe conflicte, multe dintre acestea parand diversiuni, pentru ca au aparut chiar la inceputul mitingului, inainte ca oamenii sa se adune propriu-zis, ceea ce e tipic pentru incercarile de descurajare.Jandarmii au facut uz de spray cu piper si gaze lacrimogene, iar in zona a fost adus si un tun cu apa.Vezi Cum se desfasoara protestul care a adus impreuna diaspora si tara