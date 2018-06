Parlamentul a schimbat Legea privind violenta in familie, pentru a proteja femeile abuzate

obligatia autoritatilor locale de a mentine baze de date cu informatii despre servicii, centre sau alte forme de sprijin pentru victimele violentei domestice;

obligatia de a asigura crearea si functionarea serviciilor sociale;

ordinul de protectie provizoriu ca forma specifica de protectie a victimelor unor fapte grave de violenta domestica;

existenta unui sistem electronic de supraveghere care sa permita verificarea respectarii obligatiei agresorului in cazul ordinului de protectie provizoriu si al ordinului de protectie.

Proiectul are ca obiect de reglementare redefinirea conceptelor de "violenta domestica", "violenta impotriva femeilor", "victima" si completarea definitiilor aferente formelor de violenta domestica.Totodata, prin acest proiect de act normativ se introduc:Astfel, autoritatile administratiei publice centrale si locale competente in prevenirea si combaterea violentei domestice au obligatia de a colecta date statistice relevante, dezagregate si la intervale regulate privind cazurile de violenta domestica.Aceste date sunt colectate in vederea monitorizarii functionarii serviciilor sociale destinate victimelor, precum si in vederea studierii cauzelor si efectelor violentei domestice si sunt centralizate de Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, care are obligatia de a realiza anual un studiu national si defalcat pe judete privind violenta domestica.Autoritatile administratiei publice centrale sprijina anual derularea de analize sau studii reprezentative la nivel national privind prevalenta si tendintele tuturor formelor de violenta domestica.Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, in baza rolului sau de structura centrala cu rol de coordonare metodologica a structurilor de specialitate descentralizate ce pot asigura interventia si furnizarea de servicii sociale pentru victimele violentei domestice, in parteneriat cu alte autoritati publice centrale ce pot interveni sau pot furniza servicii sociale pentru diferite categorii de victime ale violentei domestice, inclusiv copiii martori la violenta domestica si impreuna cu autoritatile administratiei publice locale cu atributii privind asigurarea furnizarii de servicii sociale, va monitoriza cooperarea interinstitutionala locala pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, mai prevede proiectul.Camera Deputatilor este for decizional asa ca acum actul normativ merge la promulgare la presedintele Iohannis.