Pascani: Un individ care incerca sa violeze o minora a fost prins de cativa tineri si predat politistilor

Fata, in varsta de 14 ani, a fost agresata de catre un tanar din localitate, acesta incercand sa o violeze.Cativa tineri aflati in zona cimitirului din localitate, unde a avut incidentul, au auzit tipetele adolescentei si au sarit in ajutor.Agresorul a incercat sa fuga, dar a fost urmarit si imobilizat de catre tinerii care au venit s-o salveze pe fata.Ulterior, agresorul a fost predat politistilor, care l-au condus la audieri.La fata locului a sosit si un echipaj al ambulantei, fiind necesara interventia medicilor, intrucat fata se afla in stare de soc.