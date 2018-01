Politistii au gasit alte camere care l-au inregistrat pe barbatul care a agresat sexual doi copii in lift

Ziare.

Politistii au gasit si alte camere de supraveghere care l-au surprins pe barbat, iar in prezent sunt vizionate imaginile si sunt desfasurate mai multe activitati de cercetare si criminalistice. Doi copii de cinci si noua ani au fost agresati sexual, vineri, de un barbat necunoscut, in liftul unui bloc din Sectorul 6 al Capitalei, in cartierul Drumul Taberei. Odata scapati din lift, copiii au povestit familiei ce s-a intamplat, iar parintii au depus o reclamatie la Politie.Politistii solicita tuturor celor care recunosc barbatul din imagini sau pot oferi informatii despre acesta sa sune la numarul unic de urgenta 112 sau sa contacteze Politia Capitalei.