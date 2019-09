Povestea cutremuratoare a femeii si a celor sapte copii ai sai batuti si agresati sexual ani de zile. Vecinii stiau si au tacut

Abuza de mama de fata cu copiii

Vecinii stiau si au tacut: Nu am scos un cuvant!

Ziare.

com

Femeia este de mai bine de o luna intr-un centru de protectie a victimelor violentei domestice. Sub protectia anonimatului, ea a povestit prin ce a trecut in ultimii sase ani. Atat ea, cat si cei sapte copii au fost victimele sotului ei, despre care spune ca este un barbat violent si abuziv.Femeia de 36 de ani sustine ca a fost violata in repetate randuri de sotul ei, uneori sub amenintarea cutitului, iar pe copii ii batea si ii abuza sexual.A amenintat-o deseori ca daca spune ceva o omoara si, sub imperiul fricii, femeia a ascuns ani de zile calvarul prin care trecea. Totul a iesit la iveala cand a aflat asistenta sociala din comuna si a chemat politia si Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.De la inceputul lunii august, femeia si cei sapte copii sunt intr-un centru de protectie a victimelor violentei domestice. Cu ajutorul celor din centru, a reusit sa obtina si un ordin de protectie, iar acum cel care ii este sot este arestat preventiv."Plangeam si cand il vedeam parca il vedeam pe dracu' in fata mea. Copiii cautau joaca, eu am rezistat. Ma uitam la Loredana (n.r.- fiica ei), Loredana se uita: Fata mea, nimic, te faci ca dormi, in pantaloni sa fii imbracata, sa nu te vad cu rochii sau cu fuste, ca te mananc, in ziua de azi nu mai ai incredere", povesteste femeia.Intrebata daca a incercat vreodata sa ii spuna sotului ei sa se opreasca, femeia sustine ca nu avea cu cine sa se inteleaga: "I-am spus. Nu e intelegator. Deloc".Barbatul, arestat acum pentru 30 de zile, abuza de sotia lui de fata cu copiii. "Ii spuneam 'Valentin, de fata cu copiii, e rusine'. 'Ei, lasa, e copil, nu stie'. Nu il interesa", isi aminteste ea.Femeia spune ca nu conta daca barbatul era treaz sau baut, pe copii ii batea oricand. "Ii batea cand avea draci ca nu avea bani de bilet, ca nu avea bani de... motive de ale lui, pe mine ma lua la bataie", povesteste femeia.Vecinii din satul in care au stat in ultimele luni spun ca nu era zi in care barbatul sa nu isi bata copiii sau sotia."El bea foarte mult, o batea pe ea. Am auzit ca apela si la fata lui de sapte ani. Mi-a zis fata intr-o zi cand plangea si i-am zis ei si a zis ca stie. Statea cu frica, zicea ca daca se duce sa spuna la politie o omoara. El pleca cu noptile de acasa, ea avea pensie, ii lua pensia, ii lua alocatiile si dadea la aparate. Nu avea grija de familie deloc, nu mancau. Strigau pe la mine pe la gard ca le e foame.", spune o vecina.In urma cu o luna, barbatul si-ar fi amenintat si vecinii cu moartea. "Venea din oras si m-am intalnit cu el pe aici. Era beat si a inceput sa ma ameninte pe mine ca se duce sa isi omoare familia si la urma raman eu, sa ma omoare pe mine, ca is eu vina ca i-au luat familia, dar eu nu am nicio vina, nu am scos un cuvant. Atat, am dat o declaratie la politie dupa ce i-au luat", mai povesteste vecina.O alta femeie din sat spune ca stia ca el isi abuza fiica si ca traia din pensia de handicap a sotiei si din alocatiile copiilor. "El avea o fetita de 8-9 ani, nu stiu exact, si traia cu ea. Ea (n.r.-mama copiilor) se ducea cu cersitul prin oras si venea inapoi si se certa cu dansul, sarea la bataie, o lovea cu picioarele. Nu erau niste oameni normali. (...) El ii lua toti bani si ii juca la pacanele si la copii le dadea sa manance orez fiert. Ii chema pe rand si ii batea pe copii", spune femeia."Inculpatul, de la nasterea fiecaruia dintre cei 7 copiii cu varste cuprinse intre 11 ani si 1 an, dar mai ales din toamna anului 2018 pana in luna iulie 2019, in mod repetat, i-a lovit, injurat, insultat, infometat, i-a obligat pe rand sa fumeze si sa consume bauturi alcoolice, i-a amenintat cu cutitul, si-a exhibat comportamentul sexual aberant, nu le-a asigurat conditiile de trai necesare si nici educatia corespunzatoare, actiuni care au pus in primejdie grava dezvoltarea fizica, intelectuala si morala a fiecaruia dintre copii, faptele intrunind elementele constitutive a 7 infractiuni de rele tratamente aplicate minorului", se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi.Barbatul a fost supus unei expertize medico-legale psihiatrice, stabilindu-se ca a avut discernamant in momentul comiterii faptelor.