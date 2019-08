Presedintele Asociatiei T.A.T.A., Bogdan Draghici, a fost retinut pentru viol. Victima ar fi chiar fiica lui vitrega

Ziare.

com

Potrivit Parchetului Capitalei, Bogdan Draghici va fi dus miercuri la instanta cu propunere de arestare preventiva.Conform informatiilor postate pe portalul instantelor de judecata, sotia lui Bogdan Draghici a solicitat in luna iulie emiterea unui ordin de protectie, in numele unei fiice minore, impotriva tatalui.Cererea a fost respinsa de Judecatoria Sectorului 5, apelul aflandu-se pe rolul Tribunalului Bucuresti.Un alt dosar, referitor la nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului, a fost inregistrat la Judecatoria Sectorului 5 pe 12 iulie, inca nefiind stabilit un termen de judecata.Conform unor surse judiciare citate de Mediafax, acesta ar fi banuit de mai multe astfel de fapte, doar una dintre victime fiind chiar fiica sa.Bogdan Draghici e acuzat ca in perioada 2013-2016 si-a violat fata vitrega, relateaza Antena3, care precizeaza ca, la acea vreme, copila avea 10 ani. Acesta ar fi atins-o in zona intima si o obliga sa intretina relatii intime cu el.Bogdan Draghici este presedintele Aliantei Antidiscriminare a Tuturor Taticilor (T.A.T.A.), care lupta pentru drepturi egale intre mame si tati.