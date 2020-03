Raport UNICEF: Una din 20 de fete, de 15 - 19 ani, a fost victima unui viol

Violenta in orice mediu

Raportul, numit, este publicat in contextul campanieisi marcheaza cea de-a 25-a aniversare a Declaratiei de la Beijing si a Platformei de Actiune - planul istoric elaborat in scopul promovarii drepturilor femeilor si ale fetelor."Violenta impotriva femeilor si a fetelor ramane un fenomen raspandit. In 2016, de exemplu, femeile si fetele au reprezentat 70% dintre persoanele identificate ca victime ale traficului la nivel mondial, majoritatea dintre ele fiind victime ale exploatarii sexuale.Uimitor este faptul ca, aceasta fiind una dintre cele mai violente forme de abuz sexual la care sunt expuse femeile si fetele", se arata intr-un comunicat de presa despre acest raport, remisRaportul subliniaza ca femeile si fetele sunt expuse unui risc crescut de violenta in orice mediu."(...) atat in spatiul online, cat si la scoala, acasa si in comunitate - consecintele acesteia fiind de ordin fizic, psihologic si social", potrivit sursei citate."Raportul noteaza faptul ca o serie de practici negative, precum casatoriile timpurii si mutilarea genitala a femeilor (MGF), continua sa perturbe si sa pericliteze viata, probabil, a milioane de fete din intreaga lume.In fiecare an, 12 milioane de fete se casatoresc la varste fragede, iar 4 milioane sunt expuse riscului de MGF. La nivel global, probabilitatea ca fetele de 15-19 ani sa justifice violenta impotriva femeilor in spatiul conjugal este la fel de mare ca in randul baietilor de aceeasi varsta", se mai arata in document.