Batranul din Galati a fost snopit in bataie de un recidivist pentru 500 de euro si un telefon

Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Galati, comisarul sef Gabriela Costin, fapta a fost comisa, luni, in jurul orei 11:00, in scara unui bloc dintr-o zona aproape centrala a Galatiului, iar victima are 75 de ani."In scurt timp, politistii l-au identificat pe presupusul atacator, care este un barbat de 36 de ani din municipiul Galati. El se sustrage cercetarilor. Colegii mei desfasoara toate activitatile necesare depistarii acestuia", a declarat Costin.Politistii au la dispozitie o filmare realizata in scara blocului in care locuieste batranul atacat. Din filmare se poate observa cum batranul este lovit in mod repetat de agresor , inclusiv in zona capului.Inainte de a fi fost atacat, batranul ar fi schimbat bani la o unitate bancara din centru si ar fi fost urmarit in scara blocului de atacator, care l-a lovit cu pumnii de mai multe ori si posibil cu un obiect metalic.Dupa bataie, batranul a fost transportat la Spitalul de Urgenta Galati, avand numeroase leziuni grave.Politistii au stabilit ca agresorul are 36 de ani si este recidivist, fiind eliberat recent din penitenciar, inainte de termen, in baza legii recursului compensatoriu. Potrivit unor surse judiciare, in trecut el a mai fost condamnat pentru furt si talharie.