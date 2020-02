Romania si violenta impotriva femeilor: Nu exista nicio scuza!

Teama, rusine, disperare

Cand autoritatile nu reactioneaza

O palma - un autogol

Ziare.

com

Omul are multe apucaturi, pe care antropologia, biochimia si psihologia tot incearca sa le descurce. Poate printre cele mai pregnante este compulsiunea de a exploata si subjuga tot ce e (uneori aparent) mai slab: am facut din animale sclavii nostri, aratand o cruzime de neimaginat fata de ele; am exploatat natura in cel mai barbar mod; ne-am folosit de cei mai slabi din propria noastra specie, de cand e lumea.Numai ca Homo Sapiens ar trebui sa poata mai mult decat fratele de Neanderthal. Ar trebui. Acolo unde nu poate mai mult - si isi omoara partenera in bataie, de pilda - societatea e obligata sa actioneze imediat: prin legi adecvate, prin aplicarea lor corecta.Nu mai putin important: prin dezbateri, demantelarea unor tabu-uri si implicare civica. Pentru ca nu exista nicio scuza!Pare incredibil, si totusi, statisticile actuale ale Natiunilor Unite arata ca, la nivel global, una din trei femei e agresata fizic. Una din trei. Citim si trecem mai departe. Pana i se intampla unei persoane publice. Sau cuiva apropiat.Miscarea #Metoo a sensibilizat publicul asupra fenomenului, in momentul in care vedete de la Hollywood au avut curajul sa spuna lucrurilor pe nume. De cateva zile, in Romania se discuta despre un caz de violenta domestica in showbiz-ul autohton.Daniela Crudu, o femeie cunoscuta publicului romanesc prin intermediul unor emisiuni TV, a ajuns la spital in stare grava, dupa ce a fost batuta de partenerul ei.De la Digi 24 aflam ca femeia "nu va depune plangere impotriva iubitului, dar purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Ciprian Romanescu, a anuntat ca a fost emis un ordin de protectie provizoriu".La fel de incredibil ca statisticile ONU privitoare la abuzul asupra femeilor sunt decizia victimei din Romania de a nu face plangere penala si anumite comentarii din retelele sociale, ca urmare a acestui incident. Le luam pe rand.Exista inca oameni care cred ca anumite femei "merita" sa fie abuzate, ca "siliconatele o cer", ca "asa au ales". Culmea este ca opinii de acest gen apartin chiar unor femei.Oare ce-o fi in mintea unui om care gaseste o justificare pentru orice tip de abuz? Care sa fie diferenta dintre o casnica batuta de sot, o studenta violata sau o prostituata exploatata?Niciuna. Dimpotriva, toate aceste victime au un numitor comun, si anume un abuzator ale carui abilitati cognitive nu s-au dezvoltat indeajuns incat sa-i anuleze comportamentul instinctual. Acel Homo Sapiens care nu poate mai mult.Aici nu e nevoie de justificari, ci de masuri punitive imediate. Masuri pe care, evident, autoritatile de la toate nivelurile trebuie sa le ia cat se poate de serios. Nu exista nicio scuza!In multe cazuri, masurile punitive nu pot fi aplicate daca victima nu vorbeste. Si aici ajungem la tipica frana in fata deconspirarii abuzatorilor: teama, rusinea, disperarea.Nu s-au aflat motivele pentru care Daniela Crudu a decis sa-si menajeze partenerul agresiv, dar stim ca milioane de femei abuzate sufera in tacere. Nici aici nu exista nicio scuza!Situatia materiala precara care le-ar putea face dependente de partenerii abuzivi, teama si mai ales rusinea nu au voie sa stea in fata combaterii fenomenului. Exista solutii.Tabu-ul rusinii de a fi abuzat (a) trebuie in sfarsit eliminat, la fel ca toate celelalte constructe sociale nefavorabile care produc rusine fata de orientarea sexuala, de pilda, fata de aspectul fizic sau fata de suferinte psihice. Fiecare forma de abuz trebuie sa fie urmata de anuntarea imediata a autoritatilor.Un alt caz de violenta domestica petrecut in Romania ar putea aduce speranta victimelor, chiar si atunci cand autoritatile nu inteleg pe deplin ca nu exista nicio scuza in spatele abuzului.Marti, pe 11 februarie, Romania a fost condamnata la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) pentru ca autoritatile romane nu au raspuns sesizarii unei reclamante, care s-a plans de violenta in familie si cyber-violenta din partea fostului sot.Potrivit Asociatiei VeDem Just, parchetul a clasat cauza pe motiv ca amenintarea nu era suficient de grava.CEDO a stabilit ca Romania se face vinovata de incalcarea articolului 3 (interzicerea tratamentului inuman sau degradant) si a articolului 8 (dreptul la respectarea vietii private, de familie si a corespondentei) din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.Ca urmare, reclamanta va primi de la statul roman suma de 10.000 de euro cu titlu de daune morale.Apucaturile umane, inclusiv obsesia de a subjuga tot ce e (aparent) mai slab, nu vor putea fi niciodata, probabil, eliminate in totalitate, din moment ce nu le-au vindecat milioane de ani de evolutie.Dar pot fi, totusi, puse la punct sistematic si diminuate in ansamblu, daca aducem in joc cateva elemente esentiale: legi eficiente, eliminarea tabu-urilor si implicarea civica.Am putea invata cate ceva de la natura. Aparent mai slaba si exploatabila la maximum, ea riposteaza exact la momentul potrivit si ne demonstreaza ca asa nu mai merge. Mai mult, ne arata ca o palma data mediului e, la urma urmei, un autogol.Intr-o societate sanatoasa, un pumn dat unei femei sau un act de violenta fata de oricine trebuie sa rezulte, instantaneu, intr-un autogol. Pentru ca nu exista nicio scuza!