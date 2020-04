Scandal aplanat cu focuri de arma la Sacele: 8 persoane au fost retinute pentru tentativa de omor si tulburarea linistii

Ziare.

com

Conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov, duminica seara, in urma unui apel la 112, prin care o persoana reclama faptul ca in Sacele a izbucnit un conflict spontan intre mai multe persoane, la fata locului s-au deplasat echipaje ale Politiei si Jandarmeriei, precum si Serviciul de Actiuni Speciale.Unul dintre politisti a tras doua focuri de arma in plan vertical pentru restabilirea linistii, a precizat sursa citata.Au fost identificate 18 persoane care ar fi fost implicate in scandal, acestea fiind conduse la sediu pentru audieri.In urma conflictului, sapte persoane au fost ranite, dintre care una a fost transportata la spital, refuzand internarea, iar restul au primit ingrijiri medicale la fata locului.Cele opt persoane retinute in cursul noptii de duminica spre luni si, respectiv, luni dimineata sunt cercetate penal sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor, incaierare si tulburarea ordinii si linistii publice.Sedinta de judecata in care cei opt inculpati vor fi prezentati instantei cu propuneri in vederea luarii unor masuri preventive ar putea fi una in sistem de videoconferinta, a precizat presedintele Tribunalului Brasov, Gabriela Ciolacu.