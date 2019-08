Trei paznici de la un club din Centrul Vechi au fost retinuti pentru purtare abuziva

Ziare.

Politisti de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Politie pentru Centrul Vechi au retinut trei barbati banuiti de purtare abuziva si lovire si alte violente, fapte comise in Sectorul 3.Ancheta a fost declansata in 25 mai, cand politistii de la Serviciul de Politie pentru Centrul Vechi au fost sesizati de reprezentantul unei unitati medicale despre faptul ca la camera de garda se afla un tanar care a fost victima unei agresiuni.In urma cercetarilor, politistii au stabilit ca tanarul se afla in fata unui club din Sectorul 3, insotit de un alt barbat, fiind agresati fizic de agentii de paza ai clubului.Ca urmare, au fost identificati si prinsi trei barbati, cu varste cuprinse intre 28 si 45 de ani, banuiti de comiterea faptei. Acestia au fost dusi la audieri, iar apoi s-a stabilit ca in 25 mai, in jurul orei 06:30, in timp ce persoanele vatamate se aflau in fata clubului, cei trei barbati, agenti de paza ai clubului, aflati in timpul serviciului, i-ar fi agresat fizic, lovindu-i si pulverizandu-le spray iritant lacrimogen.Ulterior, persoanele vatamate au fost transportate la o unitate de specialitate pentru ingrijiri medicale.Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, sub aspectul savarsirii infractiunilor de purtare abuziva si lovire sau alte violente, cu cei trei barbati in stare de retinere.