Un baiat de 13 ani din Vaslui si-a violat sora de 5 ani

Totul s-a intamplat sambata dupa-amiaza, cand mama celor doi a sunat la 112 si a spus ca fiica ei de 5 ani a fost violata de baiatul de 13.Cand au ajuns politistii la locuinta familiei din localitatea Ivanesti, baiatul de 13 ani deja fugise de acasa.Potrivit unor surse judiciare, fata a fost dusa la Institutul de Medicina Legala pentru consult, iar politistii l-au cautat pe fratele ei. Dupa cateva ore, baiatul a fost gasit ascuns intr-o casa parasita din localitate.El a fost dus la un centru al Protectiei Copilului din Vaslui, unde a fost audiat de politisti in prezenta unui psiholog. Sora lui este acum acasa, in grija familiei.Protectia Copilului Vaslui a inceput propria ancheta in acest caz, urmand ca in cursul zilei de luni sa aiba loc mai multe discutii cu reprezentantii familiei.